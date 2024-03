Ottieni uno sconto del 50% sulle commissioni con Axerve POS Easy!

Axerve POS Easy è la soluzione per incassare che semplifica la gestione delle transazioni per la tua attività. Se stai cercando un servizio POS versatile, con utili servizi aggiuntivi e, soprattutto, senza alcun canone, questa opzione è sicuramente quella giusta per il tuo negozio! Il momento giusto per richiederlo è infatti questo, perché se attivi il servizio entro il 30 maggio, puoi ottenere un sconto sulle commissioni attraverso un cashback del 50%!

Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Axerve POS Easy: cashback del 50% su tutte le commissioni

Axerve POS Easy a commissioni è pensato per chi desidera un sistema di pagamento senza canone fisso, ma con una commissione molto bassa sulle operazioni di incasso. Ecco cosa offre:

Commissioni bassissime e sconto del 50% : la commissione d’incasso base è di solo l’1%, ma se lo richiedi entro il 30 maggio, puoi avere un cashback del 50% sulle commissioni relative a ogni incasso, riducendole drasticamente.

: la commissione d’incasso base è di solo l’1%, ma se lo richiedi entro il 30 maggio, puoi avere un cashback del 50% sulle commissioni relative a ogni incasso, riducendole drasticamente. Dispositivo efficiente e compatto : ti verrà fornito un POS della PAX che include una SIM in grado di connettersi automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura nella tua zona. Non ci sono costi di chiamata, e il traffico dati è compreso nel canone mensile e potrai sempre connetterti alla rete per ricevere i pagamenti.

: ti verrà fornito un POS della PAX che include una SIM in grado di connettersi automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura nella tua zona. Non ci sono costi di chiamata, e il traffico dati è compreso nel canone mensile e potrai sempre connetterti alla rete per ricevere i pagamenti. Accrediti rapidi : Axerve accredita il transato POS su qualsiasi conto corrente italiano tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Non serve aprire un conto corrente dedicato.

: Axerve accredita il transato POS su qualsiasi conto corrente italiano tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Non serve aprire un conto corrente dedicato. Gestione facile : con la Dashboard MyStore di POS Easy puoi monitorare le tue transazioni in tempo reale, oltre a visualizzare e scaricare le fatture, gestire i pagamenti e attivare ulteriori serviziAxerve, come Cashin o Pay by Link.

: con la Dashboard MyStore di POS Easy puoi monitorare le tue transazioni in tempo reale, oltre a visualizzare e scaricare le fatture, gestire i pagamenti e attivare ulteriori serviziAxerve, come Cashin o Pay by Link. Assistenza sempre presente: un team di tecnici esperti è a tua disposizione gratuitamente dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 22:00, e la domenica e i festivi, dalle 8:00 alle 20:00 per qualsiasi evenienza.

Non ci sono vincoli di permanenza: cambia servizio quando vuoi o quando ti pare, senza penali, costi in caso di reso o sostituzione del POS.

Inizia subito a incassare e massimizza l’incasso con Axerve POS Easy!