Pagamenti POS, ecco cosa potrebbe accadere in questo 2023

Si è detto tanto e di più negli ultimi due mesi sui pagamenti POS. Limite o non limite a 60 euro, poi sceso a 30 e definitivamente accantonato dal Governo Meloni, meno commissioni e aumento del credito d’imposta.

Alla fine, nella legge di Bilancio, esplicitamente ai commi 385-387, è stato prevista l’istituzione di un tavolo permanente con l’intento di limitare l’incidenza dei costi delle commissioni sulle transazioni inferiori a 30 euro per le aziende che fatturano 400.000 euro all’anno.

In assenza di trasparenza ed equità del livello dei costi, entro la fine di marzo potrebbe entrare in vigore un contributo straordinario pari al 50% degli utili che derivano dalle commissioni sulle transazioni inferiori a 30 euro.

Una nuova formulazione questa distante un miglio dal limite di 60 euro che il Governo intendeva introdurre, la quale si limiterà soltanto a mitigare i costi per i pagamenti sotto i 30 euro.

Le commissioni verranno rimborsate interamente oppure in parte? Non è ancora chiaro, con il rimborso che appare come ultima ratio nel caso in cui il suddetto tavolo permanente non sia in grado di stabilire un costo equo e trasparente sull’utilizzo del POS.

Alla luce dell’incertezza attuale, meglio optare per terminali POS a basse commissioni, come quelli offerti da myPOS.

Pagamenti POS, meglio optare per soluzioni a basse commissioni

MyPOS mette a disposizione dei pacchetti per i pagamenti POS costituiti dal terminale mobile e da tutti gli accessori aggiuntivi.

Gli esercenti, accedendo a questa pagina, possono scegliere tra diverse soluzioni mobile, tra cui myPOS Go a 39,00 euro, myPOS Carbon a 219 euro e myPOS Slim a 199 euro.

Per quanto riguarda le commissioni che si andranno a pagare su ogni transazione col terminale scelto, dipendono dal tipo di pagamento. Ecco il riepilogo:

per le carte di pagamento personali nazionali, SEE e GB, le commissioni ammontano al 1,20% + 0,05 euro per transazione;

+ 0,05 euro per transazione; per le carte di pagamento personali nazionali, SEE e GB, le commissioni ammontano al 2,55% + 0,05 euro per transazione;

+ 0,05 euro per transazione; per altre tipologie di carte personali e commerciali, le commissioni ammontano al 2,85% + 0,05 euro per transazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.