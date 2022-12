Pagamento tributi e imposte attraverso PagoPA senza commissioni, ecco con chi

Pagamento tributi e imposte senza commissioni e tramite PagoPA: ad annunciarlo è Revolut, che ha integrato questa soluzione negli smartphone Android.

Quindi, dopo gli utenti iOS, anche quelli Android e di Revolut potranno usufruire di questa funzionalità.

Rispetto agli altri operatori, Revolut non fa pagare commissioni a chi usa PagoPA per il pagamento di bollettini e altro, in linea con la sua mission, ossia di eliminare quelle svantaggiose per consentire ai suoi clienti di gestire il denaro in maniera più intelligente ed efficace.

Pagamento tributi e imposte senza commissioni a favore di un milione di persone

Da oggi in poi i clienti di Revolut che posseggono un dispositivo Android potranno effettuare il pagamento tributi e imposte con PagoPA senza pagare commissioni.

Stiamo parlando di un milione di persone in totale in Italia, che da tempo si avvalgono della super app di Revolut per gestire il denaro.

Per sfruttare questa nuovo servizio, bisogna aprire un conto Revolut in questa pagina. La procedura è la seguente:

inserire il numero di telefono nel riquadro per ottenere il link per scaricare l’app Revolut;

nel riquadro per ottenere il link per scaricare l’app Revolut; registrarsi su Revolut aprendo un conto in pochi clic;

aprendo un conto in pochi clic; effettuare l’upgrade per ottenere una prova gratuita di tre mesi di Premium.

Fatto questo, per effettuare un pagamento PagoPA tramite Revolut, bisogna fare quanto segue:

aggiornare l’app ;

; aprire il tab Pagamenti toccando l’icona con due frecce e poi toccare il pulsante “+ Nuovo”;

scegliere la tipologia di pagamento dopo aver selezionato Avvisi PagoPA ;

; effettuare l’aggiornamento manuale delle informazioni inerenti l’avviso oppure scansionare il codice QR se è disponibile;

se è disponibile; approvare il pagamento dove aver controllato i dettagli.

La memorizzazione delle ricevute avviene all’interno dell’elenco delle transazioni. In questo modo i clienti riusciranno a trovare con estrema facilità anche successivamente.

La creazione del conto può essere fatta direttamente dallo smartphone cliccando su questo link. Un conto quello di Revolut che permette agli utenti di inviare denaro ovunque nel mondo, cambiando valuta nell’app e gestendo come meglio credono denaro e spesa giornaliera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.