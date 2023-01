Pagare in segretezza e senza costi con questa carta si può

Pagare in segretezza è il sogno di tutti i possessori di una conto e di una carta di pagamento. Ma come? Scegliendo una carta prepagata anonima come VIABUY.

La peculiarità di questa carta è quella di salvaguardare i dati personali. Una peculiarità che di questi tempi si traduce in acquisti sicuri.

È inutile andare a cercare altre soluzioni oppure prendere tutte le precauzioni del caso: finire nella trappola degli hacker è ormai facile come bere un bicchiere d’acqua.

Con carta VIABUY tutte le paure legate ai pagamenti o agli acquisti online non hanno più ragione di essere.

Con VIABUY pagare in segretezza si può

Quindi, per pagare in segretezza non c’è altra soluzione che affidarsi a VIABUY. Si tratta di una carta prepagata che appartiene al circuito MasterCard, ed è una delle migliori scelte attuali anche per altri motivi.

Aprendo il conto in questa pagina, si ottiene una carta con codice IBAN lussemburghese e tedesco senza linee di credito.

Per pagare si utilizza soltanto il saldo presente sulla carta che, una volta azzerato, può essere nuovamente ricaricato tramite bonifici SEPA, SOFORT, GIROPAY e altri metodi.

Attualmente, la carta VIABUY è molto gettonata non soltanto perché garantisce livelli elevati di privacy, ma anche perché presenta costi piuttosto bassi.

Il canone annuo, ad esempio, ammonta soltanto a 19,90 euro, che a conti fatti sono circa 1,65 euro al mese. Il costo di attivazione una tantum, invece, ammonta a 69,90 euro.

Come attivare il conto

L’attivazione della carta conto è molto semplice ed esclusivamente online cliccando QUI. Durante la registrazione, si può scegliere il design della carta tra il colore oro e quello nero.

Una volta compilata la scheda informativa, si può procedere a pagare la quota totale per l’emissione della carta pari a 89,80 euro, che comprende il pagamento anticipato del canone annuo e il costo di attivazione.

La carta verrà inviata all’indirizzo di residenza entro pochi giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.