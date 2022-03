PancakeSwap e Binance: con l'accordo è boom dei token $CAKE

$CAKE di Pancakeswap sta vivendo un poco boom nelle ultime ore, che ha visto in un tempo molto contenuto guadagnare circa il 30% in più di valore.

Queste prestazioni così positive però, sono tutt’altro che inaspettate: con la sottoscrizione di una collaborazione con Binance infatti, era facile prevedere un aumento considerevole dei valori.

I token $CAKE dunque, saranno presto disponibili all’acquisto sull’app del noto Exchange. Ciò aprirà le porte a una platea molto ampia di potenziali acquirenti e, proprio per questo motivo, i prezzi dei token stanno letteralmente schizzando verso l’alto.

Se da una parte questa collaborazione dimostra come il progetto PancakeSwap abbia delle solide fondamenta, dall’altra va a sottolineare come un ottimo Exchange sia di vitale importanza per poter investire in maniera sicura e fruttuosa.

Con l’accordo tra PancakeSwap e Binance $CAKE ha guadagnato quasi il 30% di valore

Binance è ormai una certezza nel settore, tanto da essere considerata come una delle piattaforme più affidabili attualmente disponibili. Tra i tanti punti forti dell’Exchange vi sono i tanti prodotti fintech trattati.

I già citati token $CAKE infatti si vanno ad affiancare a criptovalute come:

Bitcoin

Ethereum

Ripple

Bitcoin Cash

Litecoin

Eos

Cardano

Monero

e tante altre altcoin più o meno affermate. Questa lista viene periodicamente arricchita con nuove crypto, fornendo sempre nuove opportunità per gli investitori.

Altro vantaggio è la commissione fissa dello 0,1% applicata ad ogni singola operazione. Il tutto in maniera chiara e trasparente, permettendo dunque di operare nella più totale tranquillità.

A quanto detto si aggiunge anche la possibilità di ottenere Binance Card. Stiamo parlando di una carta prepagata utilizzabile per effettuare acquisti. La presenza di un sistema cashback poi, rende questa soluzione molto ambita dagli amanti dello shopping online.

Infine, va tenuto conto di quanto sia semplice iscriversi a Binance: basta inserire alcuni dati personali, certificare la propria identità e poi è possibile essere pienamente attivi sul mercato delle criptovalute.