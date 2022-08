Paramount+: serie A e Champions League con una VPN

Paramount Global ha rinnovato il contratto sottoscritto con la UEFA per trasmettere le partite di Champions League fino al 2030 (l’attuale accordo terminava nel 2024) attraverso Paramount+. La piattaforma di streaming sarà accessibile anche in Italia dal 15 settembre, ma la multinazionale statunitense non possiede i diritti per il nostro paese. Gli utenti potranno però utilizzare una VPN per vedere i match della massima competizione europea di calcio per club e della serie A.

Paramount+ dal 15 settembre a 7,99 euro/mese

Secondo Bloomberg, Paramount Global ha rinnovato i diritti di trasmissione della Champions League negli Stati Uniti per 1,5 miliardi di dollari. Il nuovo contratto è valido dalla stagione 2024/25 alla stagione 2029/2030, quindi l’azienda di New York pagherà 250 milioni di dollari all’anno (l’attuale accordo prevede una spesa di 100 milioni all’anno). Paramount+ trasmetterà anche tutte le partite della serie A fino al 2023/24.

In Italia è possibile seguire la serie A tramite DAZN o Sky, mentre la Champions League viene trasmessa da Sky, Infinity+ e Amazon Prime Video (oltre che in chiaro sui canali Mediaset). È sufficiente invece un singolo abbonamento per vedere tutto su Paramount+, ma solo negli Stati Uniti.

Come detto, la piattaforma di streaming arriverà in Italia il 15 settembre. Il costo dell’abbonamento sarà 7,99 euro/mese (o 79,99 euro/anno). Per creare un account sarà necessario inserire i dati della carta di credito emessa in Italia o quelli di PayPal. L’app è disponibile per numerosi dispositivi.

Dopo aver avviato ExpressVPN e scelto un server negli Stati Uniti, l’utente potrà accedere al catalogo statunitense che include le partite di Champions League e serie A. Non è garantito però il funzionamento. Sicuramente sarà possibile accedere al catalogo italiano dall’estero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.