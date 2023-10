Partita IVA forfettaria? Gestisci il tuo business con FlexTax

Sei un libero professionista e vuoi aprire una partita IVA? Prova FlexTax, la piattaforma freemium che ti permette di gestire le tue finanze in modo semplice e risparmiare su vari costi di gestione. L’account gratuito ti offre alcuni servizi interessanti, come FlexSupport, che offre l’assistenza fiscale da parte dei commercialisti e consulenti fiscali FlexTax (10 ticket all’anno). FlexTax ti offre fatture cartacee illimitate, ma non solo. Con FlexInvoice puoi inoltre effettuare di 100 fatture elettroniche all’anno gratis (previa attivazione del servizio al costo di 24 euro una tantum). Con FlexTools potrai scoprire quante tasse dovrai pagare, puoi calcolare i ravvedimenti operosi, le ritenute d’acconto e l’IVA. Questo strumento ti permette anche di visualizzare il calendario fiscale, creare codici tributo o codici Ateco. Ultimo servizio gratuito è FlexEconomy, grazie al quale puoi controllare le tue entrate/uscite, la gestione della liquidità e calcolare la stima delle imposte in tempo reale.

FlexTax Plus: servizi premium per la gestione completa della Partita IVA

Se invece vuoi avviare una tua attività e hai bisogno di servizi aggiuntivi per la gestione delle tue finanze, senza spendere troppo, puoi provare FlexTax Plus. Puoi infatti aprire una Partita IVA in regime forfettario o ordinario semplificato a partire da 366 euro all’anno. Se invece ne possiedi già una e vuoi cambiare consulente, puoi affidare la gestione a FlexTax, a partire da 319 euro all’anno. Con FlexSuite non dovrai nemmeno preoccuparti della dichiarazione dei redditi, degli F24 per INPS, eventuali liquidazioni e altre imposte: è tutto compreso nella gestione annuale. Naturalmente, per ogni problema, puoi sempre ottenere assistenza illimitata, anche per gli adempimenti fiscali.

Iscrivendoti a FlexTax Plus entro il 31 dicembre, puoi acquistare Mobile POS di Nexi a soli 10 euro (anziché 29), attivazione compresa. Puoi inoltre beneficiare di Nexi Pay a canone zero, del 20% di sconto sui servizi Privacy e Cookie Banner di Iubenda, ma anche della casella PEC Nemiral, all’incredibile prezzo di 9 euro all’anno per 3 anni. Passa a FlexTax e scopri quanto è semplice e sicuro gestire le tue finanze con un commercialista online.

