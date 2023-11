Passa al Mercato Libero e risparmia con Eni Plenitude

Manca ormai poco alla fine del Mercato Tutelato gas, la cui deadline è prevista per il 10 gennaio 2024 (il 1 aprile nel caso dell’energia elettrica). Ciò significa che gli utenti che fino ad oggi hanno usufruito delle tariffe del Tutelato, dovranno presto cambiare fornitore, scegliendone uno affiliato al Mercato Libero. Se questo è il tuo caso e stai cercando un fornitore affidabile, che ti offra una fornitura di luce e gas a prezzi vantaggiosi, la scelta giusta potrebbe essere Eni Plenitude. Scegliendo adesso la promozione Trend Casa FineTutela, potrai approfittare di un’offerta a prezzo variabile, in linea con l’andamento del mercato dell’energia. Questo piano si differenzia dall’attuale Trend Casa, poiché ti permette di risparmiare fino a 144 euro in due anni sui costi di commercializzazione e vendita dell’energia (72 euro luce e 72 euro gas). Si tratta di un’offerta limitata, disponibile fino al 12 novembre 2023.

Eni Plenitude: i vantaggi del mercato libero e di Trend Casa Fine Tutela

Come già accennato, Trend Casa FineTutela di Eni Plenitude permette di pagare il prezzo all’ingrosso dell’energia, più un piccolo contributo al consumo mensile di 9 euro per la luce e di 5,28 euro per il gas. Purtroppo, non è possibile stimare il prezzo esatto di luce e gas nei prossimi mesi, poiché ciò dipende dall’andamento dei mercati. Per fare comunque un esempio, nell’ultimo anno, il prezzo per l’energia elettrica (PUN) è stato in media di 0,157 €/kWh. Quello per il gas (PSV) è invece stato di 0,599 €/Smc. Se scegli Eni Plenitude e attivi l’addebito diretto sul tuo conto corrente, Eni Plenitude ti offre anche un ulteriore sconto in bolletta fino a 12 euro in 24 mesi per ogni fornitura (ovvero 0,5 euro al mese).

Con Eni Plenitude puoi anche iscriverti al programma Insieme. In questo modo potrai accumulare punti e ottenere diversi vantaggi, come sconti fino a 200 euro sulle spese giornaliere, partecipare a concorsi a premi. Attiva Trend Casa FineTutela. Il passaggio è completamente gratuito, avverrà senza interruzioni di fornitura ed è senza vincoli. Ciò significa che in qualsiasi momento puoi cambiare fornitore. Se hai sottoscritto il contratto via web avrai 14 giorni per esercitare il tuo diritto al ripensamento. Se invece hai attivato l’offerta attraverso altri canali commerciali, puoi disdire il tutto 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.