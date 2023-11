100 euro di sconto se richiedi PAYBACK American Express

Rimangono ancora pochi giorni per aderire alla promozione che permette di ottenere 100 euro di sconto in estratto conto (spendendo almeno 250 euro nei primi tre mesi dall’emissione) semplicemente richiedendo una carta di credito PAYBACK American Express. L’offerta rimarrà valida fino a domenica 19 novembre ed è possibile attivarla solo online.

I vantaggi della carta PAYBACK American Express

È la carta che, volendo, permette di rateizzare i pagamenti (consulta le condizioni sulla pagina dedicata) e di accumulare Punti PAYBACK su tutti gli acquisti effettuati. Tra gli altri vantaggi offerti, vale la pena citare la possibilità di controllare le spese e l’estratto conto online o da mobile, l’integrazione con Apple Pay per pagare da iPhone, iPad, Apple Watch o Mac, la tutela per 90 giorni di quanto comprato contro furti o danneggiamenti e la protezione in caso di utilizzo illecito (furto, smarrimento o danneggiamento). Ancora, grazie alle Experiences, gli appassionati di musica possono accedere alla prevendita esclusiva dei biglietti per i concerti, fino a 48 ore prima della vendita al pubblico.

Ecco un riassunto delle principali caratteristiche offerte.

0 euro di quota annuale;

possibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate;

carta supplementare inclusa per accumulare ancora più Punti PAYBACK;

assicurazioni per proteggere gli acquisti;

servizi American Express per assistenza e vantaggi riservati ai titolari;

assistenza Clienti a disposizione 24/7.

Per richiedere la carta è sufficiente essere maggiorenne, residente in Italia (o avere un indirizzo di corrispondenza italiano), accertarsi che il documento di identità sia aggiornato, avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA, disporre di un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro ed essere iscritti al programma PAYBACK. La procedura è semplice e veloce, strutturata in pochi passaggi: grazie alla firma digitale non sarà necessario stampare nulla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.