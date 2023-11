Payback Amex: carta con quota gratuita e sconti esclusivi

Richiedi subito la tua carta di credito Payback American Express entro il 17 dicembre 2023 e avrai tantissimi vantaggi esclusivi. Non a caso, American Express punta sempre a premiare i suoi utenti con iniziative che consentono di gestire al meglio il tuo denaro, risparmiando. Con la carta Payback, infatti, non diventi il titolare di una comune carta di credito, vediamo insieme i suoi vantaggi e le sue caratteristiche!

American Express + Payback è una speciale formula che mette a tua disposizione una serie di vantaggi esclusivi. Partiamo sottolineando che con carta di credito Payback American Express la tua raccolta Punti avrà modo di crescere più facilmente e velocemente: potrai, infatti, accumulare punti Payback su tutti gli acquisti effettuati con Carta, non solo su quelli presso i Partner del Programma. Mentre tra le sue caratteristiche principali non possiamo non citare la quota annuale che è pari a 0€; TAN/TAEG al 12%/14,31%; possibilità di pagamenti flessibili grazie all’opzione saldo o rate e, infine, la possibilità di accumulare 1° punto Payback ogni 2 euro spesi su tutti i tuoi acquisti

La carta Payback American Express è speciale perchè i tuoi acquisti ti premiano! Con una sola carta fedeltà puoi infatti:

Accumulare punti sui tuoi acquisti presso tanti partner, anche online;

Accelerare la tua raccolta °Punti attivando i Coupon extra e moltiplicatori;

Premiarti, usando i punti sullo store dedicato ai clienti Payback;

Risparmiare, usando i punti per richiedere buoni sconto presso i partner.

Dunque, la carta di credito PayBack American Express è la carta con TAN 12%, TAEG 14,31% e a quota annuale gratuita riservata a tutti i clienti Payback. Non ti resta che richiederla subito e, diventando il titolare, puoi ricevere fino a 75€ di buoni sconto in punti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.