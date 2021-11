PayPal Give at Checkout: donazioni per beneficenza

PayPal ha annunciato l'arrivo in Italia dell'opzione Give at Checkout che permette di effettuare una donazione di 1 euro durante gli acquisti online. L'obiettivo del programma è sostenere finanziariamente alcuni enti di beneficenza (al momento sono cinque) che effettuano l'iscrizione alla PayPal Partner Fundraising Platform. Gli enti possono sfruttare varie modalità per raccogliere fondi.

Give at Ckeckout: beneficenza con PayPal

PayPal evidenzia che, secondo il recente studio Donare 3.0 di Doxa, l'82% degli italiani ha dichiarato di aver effettuato una qualche forma di donazione e alcuni di essi con una certa regolarità. Dato che il Natale è vicino e molti utenti si preparano alla scelta dei regali, PayPal ha portato in Italia l'opzione Give at Checkout. Utilizzando l'app mobile o la versione web è possibile fare una donazione di 1 euro durante l'acquisto online.

Al momento del lancio sono disponibili cinque enti di beneficenza:

Fondazione Francesca Rava

Fondazione Umberto Veronesi

Fondazione Telethon

UNICEF

Dynamo Camp

Gli utenti possono eventualmente impostare l'ente di beneficenza preferito nell'account o nell'app PayPal, in modo da aggiungerlo automaticamente al checkout. Maria Teresa Minotti, Managing Director di PayPal Italia, ha dichiarato:

Ad oggi sono stati donati globalmente più di 32,7 milioni attraverso Give at Checkout, un risultato straordinario e che speriamo continui a crescere ora che questa opzione è disponibile anche in Italia. Consentire ai nostri utenti di contribuire alle cause a cui tengono di più, attraverso la nostra piattaforma e nelle modalità più semplici possibile è un impegno che portiamo avanti con entusiasmo e determinazione.

Gli enti di beneficenza possono sfruttare altri tre metodi per raccogliere fondi: inserire il pulsante Donazione PayPal sul sito web, aggiungere un codice QR a live stream, eventi virtuali e materiali stampati, accettare donazioni ricorrenti usando il pulsante Dona di PayPal.