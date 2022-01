La pensione integrativa è più facile con Moneyfarm

La pensione integrativa può sicuramente rendere il futuro di ogni cittadino più tranquillo e bilanciato, ma purtroppo non sempre si riesce a generare un fondo pensione adeguato e carico di buoni risultati. Online esistono tantissimi strumenti in grado di aiutare chiunque nella realizzazione di una pensione degna del proprio lavoro fatto durante gli anni e per questo motivo oggi vogliamo parlarvi da quello realizzato da Moneyfarm, azienda leader in materia di investimenti.

I vantaggi di Moneyfarm legati alla pensione integrativa

Partiamo subito col dire che Moneyfarm nasce come una piattaforma di investimento online, ma con gli anni, grazie alle capacità di consulenti esperti, è riuscita ad aprire le porte a strategie economiche decisamente interessanti e che potrebbero effettivamente rappresentare un ponto di svolta per il futuro di ogni utente. Oggi, come avrete sicuramente già capito, ci soffermiamo sulla questione legata alla pensione integrativa.

I vantaggi offerti possono essere racchiusi in 7 punti: mutualità, contributo datoriale, tempo, mercati, fiscalità, TFR e valore della consulenza. Chi da tempo si interessa della creazione di un fondo pensione avrà sicuramente sentito la maggior parte di questi concetti, poiché ne risultano essere alla base.

La mutualità consente infatti di avere sempre a disposizione una pensione di scorta, eventualmente anche accessibile in anticipo in caso di necessità. Importante è anche il contributo datoriale, poiché grazie a questo, il datore di lavoro aggiungerà il 100% dei contributi versati dal cliente, così da poter disporre di un rendimento raddoppiato.

Ovviamente il tempo gioca un ruolo fondamentale in tutto questo, poiché prima si inizierà, più il fondo pensione tenderà ad aumentare. Moneyfarm entra particolarmente in gioco però quando ci si addentra nel mondo dei mercati. Chi ne ha infatti la possibilità infatti, potrà pensare anche ai fondi da investire, così da vedere la propria pensione integrativa ancora più ricca rispetto agli standard.

A tutto questo bisogna però aggiungere anche il valore della consulenza. Fare tutto da soli non è assolutamente semplice e proprio per questo motivo, i consulenti di Moneyfarm si preoccupano sempre di dare il pieno supporto ai propri clienti, così da guidarli attraverso le giuste scelte e gli investimenti più adeguati. In più, prima di iniziare, sarà anche possibile richiedere un appuntamento per capire meglio le potenzialità del progetto.