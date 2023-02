Per i nuovi clienti, Banca Sella soddisfa ogni esigenza con due conti online

Considerato all’unanimità uno degli istituti bancari più interessanti nel nostro Paese, Banca Sella mette a disposizione dei clienti due conti online completi di tutti i principali servizi.

Grazie a questi due soluzioni finanziarie, la banca è in grado di soddisfare ogni esigenza avanzata dai clienti che decidono di aprire il conto in questa pagina.

L’offerta è molto articolata e, in quanto tale, soddisfa tutte le necessità di un utente, sia per quanto riguarda il risparmio e sia per gestire autonomamente gli strumenti di pagamento.

I due conti online di Banca Sella

I due conti online di Banca Sella prevedono automaticamente una carta di debito, che è completamente gratuita, nonché l’accesso completo ai canali Home Banking per gestire in modo autonomo il conto.

I conti in questione prendono il nome di Conto Start e Conto Premium. In realtà ce n’è un altro, che prende il nome di Conto Circle. Eccoli tutti nei dettagli:

Conto Start : con questo conto si possono effettuare prelievi illimitati dagli ATM Sella senza pagare commissioni, di cui 4 al mese gratuiti presso altri ATM della zona Euro. Anche i bonifici sono illimitati e gratuiti se vengono eseguiti online. Il canone mensile è di 1,50 euro , ma i primi tre mesi sono gratis.

: con questo conto si possono effettuare prelievi illimitati dagli ATM Sella senza pagare commissioni, di cui 4 al mese gratuiti presso altri ATM della zona Euro. Anche i bonifici sono illimitati e gratuiti se vengono eseguiti online. Il canone mensile è di , ma i primi tre mesi sono gratis. Conto Premium : con questo conto i prelievi senza commissioni al mese da ATM in area Euro sono 6, i bonifici sono sempre illimitati e gratuiti, con 2 bonifici istantanei gratis al mese. È possibile richiedere gratuitamente la Carta di Credito . Il canone mensile è di 5 euro .

: con questo conto i prelievi senza commissioni al mese da ATM in area Euro sono 6, i bonifici sono sempre illimitati e gratuiti, con 2 bonifici istantanei gratis al mese. È possibile richiedere gratuitamente la . Il canone mensile è di . Conto Circle: i prelievi con questo conto sono gratuiti e illimitati in zona Euro, così come i bonifici istantanei. Alla carta di debito si aggiunge una carta prepagata gratis a favore di ogni intestatario del conto corrente.

Come detto in precedenza, il canone mensile è azzerato nei primi 3 mesi. Per maggiori dettagli e informazioni sui conti Sella, basta cliccare QUI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.