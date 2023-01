Per semplificare il business, scegli il conto Qonto a febbraio

Avere un’attività commerciale o un’azienda comporta delle grosse responsabilità. Per fortuna, ci sono soluzioni che aiutano a semplificare il business, come quella proposta Qonto.

Si tratta di un conto fatto su misura per i possessori di partita IVA, tramite il quale è possibile inviare e ricevere bonifici, ma anche la gestione dei pagamenti aziendali in modo rapido e semplice.

Inoltre, oltre alla possibilità di aprire in questa pagina fino a 5 conti business con IBAN italiano, con Qonto si può ottimizzare la gestione contabile eliminando le note spese.

La bellezza del conto Qonto è la possibilità di attivare una prova gratuita per 30 giorni, che non comporta alcun impegno.

Questa prova gratuita è utile per testare il conto, verificando personalmente la sua bontà quando si tratta di gestire gli incassi e le spese dell’attività.

I clienti che si sono affidati a Qonto sono davvero tanti. Quindi, vale veramente la pena approfittare della prova gratuita per scoprire tutti i vantaggi di questo prodotto.

Il conto business di Qonto aiuta veramente a semplificare il business

Da una parte ci sono i conti business, dall’altra c’è Qonto, che è molto di più. Per semplificare il business, la fintech possiede una pratica app che consente la gestione online del conto corrente, che è molto più avanzato del normale conto aziendale.

Basta accedere QUI e attivare la prova gratuita di 30 giorni per verificare coi propri occhi la rapidità e l’efficacia di questo prodotto quando si tratta di gestire la propria attività a livello finanziario.

Grazie all’IBAN, si possono inviare e ricevere bonifici in tutto il mondo. Inoltre, con le carte di debito MasterCard si può pagare online e nei negozi fisici.

Il desiderio è di gestire gli F24, eliminare le note spese e tanto altro? Con il conto business di Qonto è possibile farlo.

Addirittura è possibile impostare in anticipo un budget per gestire bilanci e spese e controllare i pagamenti in tempo reale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.