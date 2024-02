Perché Carta di Credito Oro American Express è la migliore Carta per viaggiare

La promo presente in questo articolo è scaduta. Puoi trovare la promozione più recente qui.

La ricerca di una Carta di Credito per viaggiare in Italia e all’estero può sembrare all’inizio un’impresa proibitiva, per via della grande concorrenza del settore. In realtà, le cose sono più semplici di quanto si possa credere. Il merito è di Carta di Credito Oro, la carta di credito di American Express rivolta a tutti gli utenti.

Carta di Credito Oro American Express è la Carta di Credito migliore per viaggiare. Perché? Per gli innumerevoli vantaggi offerti ai suoi clienti, tra cui la possibilità di riscattare i punti per i voli e l’iscrizione gratuita al programma Priority Pass. In più, chi attiva Carta di Credito Oro American Express fino al 22 febbraio 2024 può beneficiare di 250€* di sconto sui propri acquisti con la carta spendendo 3.000€ nei primi 3 mesi dall’emissione della stessa.

I vantaggi di Carta di Credito Oro American Express per chi ama viaggiare

In questo capitolo ci concentreremo sui benefici di Carta di Credito Oro American Express in relazione ai viaggi. Oltre al già citato Priority Pass, vanno ad aggiungersi anche voucher per viaggiare, upgrade gratuito della camera, sconti fino al 20% sui noleggi auto e sconti su americanexpress.it/viaggi grazie ai punti Membership Rewards.

Riscatto punti per i voli

Uno dei più importanti vantaggi offerti dalla Carta di Credito Oro di American Express è l’opportunità di riscattare i punti Membership Rewards® per poterli usare come sconto su americanexpress.it/viaggi. Con ogni euro speso, si ottiene 1 punto Membership Rewards: 1.000 punti, ad esempio, danno diritto a uno sconto di 4€ sul portale di American Express dedicato ai viaggi.

Iscrizione gratuita al programma Priority Pass

La Carta di Credito Oro American Express include l’iscrizione gratuita al programma Priority Pass, con cui si ha accesso a più di 1.200 VIP Lounge aeroportuali dislocate in tutto il mondo. American Express offre due ingressi gratuiti ogni anno per il Titolare della carta o per quest’ultimo più un suo accompagnatore.

Upgrade gratuito della camera

Gli utenti Titolari di Carta di Credito Oro American Express che soggiornano in una struttura che rientra nel programma The Hotel Collection hanno diritto a un upgrade gratuito della camera al check-in (se disponibile) e a un credito omaggio fino a $100 per servizi accessori dell’albergo quali bar, ristorante e spa.

Fino al 20% sul noleggio auto

Un ulteriore vantaggio della Carta di Credito Oro American Express è la partnership con le due compagnie di autonoleggio Hertz e Avis. Per la prima viene offerta l’iscrizione gratuita al programma Hertz Gold Plus Rewards, che consente di ottenere uno sconto del 10% sul noleggio. La partnership con Avis offre invece uno sconto del 20% per il noleggio in Italia e del 15% per il noleggio negli altri Paesi. Tutti gli sconti sono in estratto conto.

Protezione contro imprevisti e infortuni di viaggio

Carta di Credito Oro di American Express include nella quota annuale una serie di coperture assicurative che garantiscono una protezione contro gli imprevisti e gli infortuni durante una vacanza. A questo si aggiunge una copertura fino a 3.000€ per le spese mediche quando si è all’estero.

Requisiti per richiedere Carta di Credito Oro American Express

Per richiedere la Carta di Credito Oro American Express è sufficiente un reddito annuale lordo di almeno 25.000€, un conto corrente appartenente al circuito SEPA e la residenza in Italia. Si riceverà una risposta da parte dello staff di American Express nel giro di pochi giorni.

Approfitta dell’offerta valida fino al 22 febbraio 2024: per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express 250 euro di sconto* sugli acquisti con Carta.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. *La Carta di Credito Oro ti consente di pagare a saldo o a rate con addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni. Offerta valida fino al 22 febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni dall’offerta su americanexpress.it/carta-oro.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.