Perché le carte di credito sono meglio di quelle di debito?

Carta di credito o carta di debito? Quando parliamo di questi due strumenti di pagamento, ci riferiamo a due mondi completamente diversi, nonostante il nome molto simile.

Sebbene si tratti di soluzioni che, a seconda del singolo contesto, possono rivelarsi più o meno utili, quali delle due è preferibile?

A grandi linee, le carte di credito offrono una serie di opzioni e garanzie maggiori rispetto a quelle di debito. Tra i vari punti di forza, per esempio, è possibile citare una maggior protezione rispetto alle frodi e agli errori nei pagamenti.

Piattaforme di livello come Carta Oro American Express, sotto questo punto di vista, possono senza ombra di dubbio far dormire sonni tranquilli agli intestatari.

Un altro vantaggio è quello legato alle protezioni aggiuntive offerte rispetto alle assicurazioni viaggio e ad altre agevolazioni che, troppo spesso, vengono sottovalutate.

Carte di credito: tutti i vantaggi di questo strumento di pagamento

Con la maggior parte di carte di credito in commercio poi, non mancano dei bonus come sconti e/o rimborsi. Con un po’ di conoscenza del servizio a cui ci si affida dunque, è possibile risparmiare molto denaro.

Va detto che, sebbene anche le carte di debito possano offrire vantaggi di questo tipo, difficilmente possono raggiungere la consistenza proposta da quelle di credito.

Scegliendo alcune piattaforme tra le più note del settore poi, è possibile accumulare punti con la carta. Ciò va ad aprire la strada per ulteriori bonus e vantaggi.

Di fatto, risulta importante scegliere comunque uno strumento di livello per usufruire di tutti questi vantaggi. Carta Oro di American Express, in questo senso, propone una delle migliori soluzioni sul mercato.

Al di là della solidità di questa carta, per esempio, va tenuto conto che è possibile ottenere 250 euro di sconto sugli acquisti se si spendono 4.000 euro nei primi 6 mesi dall’emissione.

Questo è solo uno dei tantissimi vantaggi legati a Carta Oro che, a livello pratico, risulta una delle migliori scelte possibili.

