Perché questa carta di credito è meglio di qualsiasi prepagata

Le prepagate sono delle ottime carte di pagamento, ideali per i più giovani e per avere uno strumento di pagamento sempre disponibile. Tutte le prepagate, però, presentano vari costi da tenere in considerazione (di emissione, sui prelievi e sulla ricarica) oltre a limiti di utilizzo spesso significativi e nessun servizio aggiuntivo abbinato.

Per questo motivo, chi ha bisogno di una carta di pagamento dovrebbe valutare con molta attenzione Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta di credito gratuita, ideale per tantissime tipologie di utenti grazie alla totale assenza di costi fissi e commissioni oltre che alla possibilità di utilizzo in tutto il mondo grazie al circuito Mastercard.

Carta YOU, inoltre, include anche vantaggi aggiuntivi, impossibili da ottenere con una semplice prepagata. Grazie alla carta di Advanzia Bank, infatti, è possibile beneficiare di una polizza viaggi gratuita oltre che della possibilità di rateizzazione delle spese. Per richiedere la carta è sufficiente seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il sito ufficiale.

Carta YOU: la carta di credito gratuita che batte qualsiasi prepagata

Con Carta YOU è possibile accedere ad una carta di credito completa e a zero spese. Questa carta si caratterizza per:

zero costi di emissione

canone azzerato, senza dover rispettare alcun requisito e anche in caso di non utilizzo

zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero

In più, Carta YOU propone diversi vantaggi aggiuntivi per i clienti: la possibilità di utilizzare il circuito Mastercard, per un utilizzo senza limiti in tutto il mondo, la polizza viaggi gratuita, che tornerà comodissima ai viaggiatori, la possibilità di rateizzare le spese, per dilazionare i pagamenti (la rateizzazione prevede un tasso di interesse).

Richiedere Carta YOU è semplice: basta collegarsi al sito ufficiale e completare la procedura online:

A differenza della maggior parte delle carte di credito, Carta YOU presenta un plafond che aumenta nel tempo, se il cliente paga sempre le spese in modo puntuale. La banca, al momento dell’emissione, fissa un plafond per Carta YOU, garantendo poi un incremento progressivo nel corso del tempo, premiando così i clienti più precisi e puntuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.