Perché scegliere un conto online che permette di aprire conti deposito

In questi ultimi anni, si parla sempre più spesso di conti deposito.

Questo tipo di investimento, noto anche come conto liquidità, propone interessi elevati ma con alcuni vincoli. In generale, questo permette di effettuare meno operazioni rispetto al classico conto corrente. Di fatto, i soldi così investiti si possono versare o prelevare.

Come appena accennato però, questa scarsa mobilità del denaro è controbilanciata da interessi molto validi. Chi ha delle discrete somme da investire e non vuole correre grossi rischi dunque, può trovare in questa soluzione la via ideale per impegnare il proprio denaro.

Di fatto, avere a disposizione un conto online che offre la possibilità di aprire e gestire asset finanziari di questo tipo è un vantaggio considerevole.

Sotto questo punto di vista, per garanzie e percentuali, illimity si propone come una delle migliori soluzioni possibili.

Con illimity conti deposito con interessi al 2,75%

I conti deposito proposti da illimity, si contraddistinguono da altri presenti sul mercato per un’interesse elevato, pari al 2,75%, e senza particolari costi di mantenimento o simili.

Queste condizioni così vantaggiose, sono legate però a una promozione: questa è valida solo per conti con scadenza da 24 a 60 mesi e gli stessi devono essere aperti entro e non oltre il 29 settembre.

La questione conti deposito però, è solo uno dei vantaggi legati a questa banca online. Stiamo parlando di un conto corrente online a zero spese, abbinato a una carta di debito internazionale.

La gestione di conto e carta avviene tramite una comoda app mobile, che permette anche di aggregare i conti di altre banche. Il software stesso offre il completo controllo sui conti deposito che, di fatto, possono essere gestiti totalmente via smartphone.

La possibilità di aprirne diversi in contemporanea e con condizioni/lunghezza diverse, consentono poi di variegare la propria strategia finanziaria rendendola ancora più solida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.