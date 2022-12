Piano individuale di risparmio: ecco la soluzione di Trade Republic

Un piano individuale di risparmio rappresenta uno strumento finanziario davvero ottimo, che Trade Republic ha messo a disposizione per tutti i suoi clienti.

Trade Republic è uno degli operatori più conosciuti e migliori sul mercato italiano dagli investitori che cercano soluzioni di investimento automatico in ETF, azioni e criptovalute.

Come funzionano i piani di risparmio individuali di Trade Republic? Quali sono le caratteristiche e come vanno attivati?

Piano individuale di risparmio di Trade Republic: ecco come funziona

Il piano individuale di risparmio di Trade Republic consente agli investitori di accumulare capitali all’interno di un portafoglio di attività finanziarie, a cui poi possono accedere in modo gratuito, facile e versatile.

Può essere considerato alla stregua di un salvadanaio, che aumenterà di peso mese dopo mese depositando i risparmi.

I piani di risparmio individuali consentono investimenti su diversi asset, come crypto, azioni ed ETF, in forma gratuita, in modo automatico e con la possibilità di modificare gli importi e sospendere o interrompere l’investimento quando si vuole.

Perché sono vantaggiosi? Innanzitutto perché consentono di mettere da parte dei risparmi per la pensione e di accumulare ricchezza nel tempo.

Inoltre educano al risparmio, con l’investitore che può mettere automaticamente da parte una certa somma di denaro mese dopo mese.

Bisogna aggiungere anche che permette di entrare nei diversi livelli di prezzo di un asset, mitigando in questo modo il rischio.

Come va impostato un piano di risparmio individuale

Come impostare un piano di risparmio individuale con Trade Republic? Se si pensa che sia complesso, in realtà è l’esatto contrario. Ecco cosa bisogna fare:

accedere a questa pagina e aprire gratuitamente un conto ;

; cliccare sull’ETF, sull’azione o sulla valuta virtuale su cui si intende investire;

decidere la frequenza di investimento ;

; inserire l’importo che si intende investire in modo regolare partendo da 1 euro e confermare l’operazione.

Agendo in questo modo, partendo dalla scadenza iniziale prevista il piano di risparmio si accumula in modo automatico, consentendo al portafoglio di crescere nel corso dei mesi.

