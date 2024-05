PixPay è la carta perfetta per il viaggio d'istruzione dei tuoi figli

È arrivata PixPay, la carta prepagata destinata ai minorenni utilissima per insegnare loro la gestione del denaro. Questa ottima carta è perfetta da consegnare ai propri figli in vista di un viaggio d’istruzione: in questo modo, potranno acquistare ciò che vogliono, senza dover maneggiare contante.

Appartenente al circuito Mastercard e progettata per bambini dai 10 anni in su, PixPay non è solo una carta, ma un sistema completo che include due app, una dedicata ai genitori e una ai figli. Puoi richiedere PixPay online, in pochi minuti.

Una carta, due app, autonomia e sicurezza

PixPay offre una carta prepagata utilizzabile in qualsiasi punto vendita che accetti Mastercard. Le due app dedicate, invece, consentono sia ai genitori che ai figli di gestire le finanze in modo semplice e sicuro. A ciò si aggiungono anche delle utilissime funzionalità, come l’invio automatico della paghetta settimanale o mensile e saldo aggiornato in tempo reale.

Quella proposta da PixPay non è solo una carta prepagata, ma una vera e propria “scuola” per i giovani. Dotata di una cassaforte per far fruttare i risparmi, una funzione di risparmio automatico e un wallet, permette infatti di insegnare ai ragazzi l’importanza di pianificare e risparmiare per i propri desideri.

Se consegnata ai propri figli durante un viaggio d’istruzione, si rivelerà senz’altro uno strumento utile che aumenterà il loro senso di responsabilità: ti basta caricare l’importo necessario e non dovranno fare altro che usarla per gli acquisti. Tu riceverai notifiche delle spese in tempo reale, ma potrai anche impostare limiti di pagamento e bloccare specifici commercianti, sia fisici che online.

I giovani possono inoltre personalizzare la propria carta come desiderano, scegliendo tra oltre 100 design disponibili. In conclusione, PixPay offre molto più che una semplice carta: è uno strumento utilissimo, per loro tanto quanto per te, che avrai sempre sotto tutto sotto controllo, anche a distanza quando i figli partono per i viaggi d’istruzione. Richiedi PixPay online.