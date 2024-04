Pixpay: la carta prepagata per responsabilizzare i tuoi figli

Pixpay è una pratica soluzione con cui puoi fornire uno strumento di pagamento digitale ai tuoi figli, tramite una carta prepagata MasterCard che puoi tenere sotto controllo tramite app, per ricaricarla e monitorare le spese. Ecco come funziona.

Pixpay: la miglior carta prepagata per i minorenni

Pixpay è una carta prepagata MasterCard personalizzabile con IBAN destinata a ragazzi dai 10 ai 18 anni. Ti permette di fornire uno strumento con cui puoi introdurre i più giovani agli acquisti online.

Ti fornisce un’app per tenere tutto sotto controllo e monitorare tutte le transazioni in tempo reale, in modo da insegnare ai tuoi figli a gestire il loro denaro in modo consapevole, grazie a strumenti per educare alla gestione dei soldi. Con l’app, possono vedere quanto spendono, imparare a risparmiare e pianificare le loro spese.

Trattandosi di una carta prepagata pensata per minori, la sicurezza non è di certo da meno, motivo per cui è possibile bloccarla o sbloccarla dall’app in caso di smarrimento, oltre a impostare dei limiti mensili di spesa. I genitori riceveranno una notifica ogni volta che viene fatta una transazione e avranno il controllo totale. Non c’è alcun rischio di andare a debito, poiché non è possibile spendere più soldi di quelli già disponibili sulla carta. Inoltre è compatibile con sistemi di autenticazione avanzati, come FaceID e TouchID, che ti permettono anche di rendere istantaneo l’accesso.

Pixpay permette inoltre ai ragazzi di personalizzare l’aspetto della carta con design unici e colori accattivanti.

La procedura di richiesta è semplice e veloce: è completamente digitale e può essere completata comodamente da casa, senza attendere code in banca o al telefono. Ti basta andare nella pagina ufficiale e fare clic su “Ordina”, in alto a destra, dopo aver inserito il numero di telefono, seguendo tutti i passaggi indicati nella procedura. Una volta arrivata a casa, attivala dall’app ed è pronta per essere usata dai tuoi figli nei loro piccoli acquisti.