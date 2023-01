Plick di Banca Sella: invia bonifici con il solo numero di cellulare del destinatario

Conto Sella è il conto corrente di Banca Sella che si attiva direttamente online e offre una serie di funzionalità all’avanguardia per gestire al meglio le proprie finanze.

Una tra queste è Plick, un metodo innovativo che permette di inviare bonifici SEPA tramite l’app senza conoscere l’IBAN del beneficiario, utilizzando solo il numero di cellulare o l’indirizzo email.

Il beneficiario potrà incassare il Plick sull’IBAN del suo conto corrente, anche senza che la banca scelta aderisca al servizio. Il servizio permette di effettuare bonifici in tutta l’area SEPA individuando il beneficiario attraverso il numero di cellulare o l’indirizzo email. L’IBAN di accredito verrà inserito dal ricevente al momento dell’accettazione del Plick.

Una volta ricevuto il Plick avrà 7 giorni di tempo per accettare il bonifico. Nel momento dell’accettazione, Banca Sella procederà al pagamento secondo le tempistiche previste dal sistema e il beneficiario potrà incassare il pagamento con facilità senza dover scaricare app o effettuare registrazioni al servizio.

Plick è una soluzione ideale per inviare denaro a qualcuno con semplicità ed in sicurezza. I bonifici inviati tramite Plick sono irrevocabili e sono tracciabili.

Questo servizio può anche essere utilizzato dalle aziende che possono usare Plick per pagare i propri fornitori o per effettuare eventuali rimborsi ai clienti che potranno così incassare il pagamento sul proprio conto dove e quando vogliono, senza andare in banca né registrarsi ad alcun servizio.

Il servizio è disponibile per tutti i clienti su app Sella al menu “Operazioni” nella sezione “Invia denaro con Plick” oppure tra le operazioni veloci.

