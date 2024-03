Polizza auto a rate: il sistema semplice per pagare il premio in 12 mesi

Per pagare l’assicurazione auto a rate è possibile affidarsi a Prima Assicurazioni, una delle migliori compagnie attive sul mercato assicurativo. Con Prima, infatti, è possibile accedere a polizze dall’ottimo rapporto qualità/prezzo (la copertura RC parte da 131 euro) e con tante opzioni di personalizzazione, sia per quanto riguarda le garanzie accessorie che la formula di guida e la possibilità di sospensione.

Con Prima Assicurazioni, inoltre, è possibile pagare la polizza a rate. Per farlo, non c’è bisogno di un finanziamento o di operazioni complicate. Basta selezionare quest’opzione in fase di attivazione, dopo aver calcolato un preventivo gratuito tramite il sito di Prima. Per tutti i dettagli è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Prima Assicurazioni: come funziona la polizza a rate

Pagare l’assicurazione auto a rate con Prima è molto semplice. Basta calcolare un preventivo tramite il sito ufficiale (inserendo la targa è possibile velocizzare la procedura) per verificare il costo complessivo del premio annuale. Successivamente, è possibile personalizzare la copertura, aggiungendo garanzie accessorie.

Al momento dell’attivazione della polizza, è possibile optare per il pagamento in 12 rate mensili, in sostituzione del pagamento in un’unica soluzione. La prima rata viene addebitata subito mentre le altre rate sono addebitate con cadenza mensile. Per il pagamento della rata è possibile utilizzare la carta di credito o anche il proprio account PayPal.

Non sono previsti costi aggiuntivi. Prima permette di dilazionare il pagamento, evitando così di dover saldare l’importo complessivo del premio in un’unica soluzione. Per tutti i dettagli sull’offerta e per verificare il costo della polizza auto con Prima è possibile seguire il link qui di sotto e calcolare in pochi secondi un preventivo.

Ricordiamo che Prima Assicurazioni è una delle compagnie più apprezzate in Italia. Attualmente, infatti, il punteggio su Trustpilot è di 4,5 stelle su 5.