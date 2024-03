Polizza odontoiatrica per tutta la famiglia: ora c'è UniSalute Dentista

UniSalute Dentista è la soluzione giusta per attivare una polizza odontoiatrica per tutta la famiglia, ottenendo così una copertura completa per bambini e adulti.

La proposta di UniSalute è particolarmente flessibile e consente di adeguare le caratteristiche della polizza alla composizione del proprio nucleo familiare.

Per verificare le condizioni della polizza basta accedere al sito di UniSalute e calcolare un preventivo, completamente gratuito e senza alcun impegno, tramite il box riportato qui di sotto.

Polizza odontoiatrica: ecco perché conviene UniSalute Dentista

Con UniSalute Dentista è possibile beneficiare di 3 vantaggi principali:

la prevenzione grazie a un checkup annuale con visita di controllo e igiene orale

grazie a un checkup annuale con visita di controllo e igiene orale la protezione fino a 1.500 euro per interventi chirurgici odontoiatrici (fino a 2.000 euro in caso di incidente stradale

fino a 1.500 euro per interventi chirurgici odontoiatrici (fino a 2.000 euro in caso di incidente stradale tariffe scontate su tutte le altre prestazioni presso odontoiatri convenzionati

Il servizio proposto da UniSalute è completo e garantisce anche sconti per l’apparecchio prezzo centri convenzionati oltre che la possibilità di sfruttare un servizio di consulenza in modo da ricevere pareri medici immediati. Si tratta, quindi, di un servizio a 360 gradi che può garantire tanta convenienza, sia nel breve che nel lungo periodo.

Come calcolare un preventivo

La polizza odontoiatrica di UniSalute è adatta a tutta la famiglia. Chi sceglie di attivare questa polizza, infatti, può calcolare un preventivo andando a selezionare la composizione del proprio nucleo familiare aggiungendo:

fino a 4 persone maggiorenni

fino a 3 figli minori (dai 4 ai 17 anni)

Il preventivo consente di valutare le caratteristiche e il costo annuale della polizza in base alle proprie necessità. In questo modo, è possibile personalizzare la copertura, tenendo in considerazione vantaggi e svantaggi.

Per calcolare subito un preventivo gratuito con UniSalute e attivare la polizza odontoiatrica è sufficiente seguire il link qui di sotto e utilizzare il tool online per effettuare la simulazione.