Porsche ha lanciato la sua collezione NFT

Porsche ha realizzato la sua prima collezione NFT che includerà circa 7.500 pezzi digitali esclusivi. La conferma è arrivata dall’annuncio ufficiale della casa auto automobilistica di lusso che ha programmato il lancio di questa nuova collezione a gennaio 2023.

Si tratta di uno degli ultimi marchi di lusso del settore ad aver deciso di entrare nello spazio del Web3. Sono due gli aspetti speciali e particolari. Il primo è che questi Token Non Fungibili sono stati realizzati partendo dallo storico e amato modello Porsche 911.

Il secondo, invece, riguarda l’interazione che l’utente potrà avere durante l’acquisto di questi NFT. Infatti, secondo quanto spiegato dalla società, sarà possibile personalizzare le caratteristiche della collezione rendendola ancora più unica e caratteristica, selezionando uno dei tre percorsi disponibili tra cui Performance, Heritage o Lifestyle.

Porsche ed NFT: tutte le novità in arrivo

Il lavoro che c’è dietro questo progetto è importante e arduo. Sembra quasi che Porsche voglia realizzare collezioni NFT diverse dal solito, particolari, che abbiano la sua caratteristica firma inconfondibile come per le sue automobili di lusso. Detlev Von Platen, Executive Board Sales and Marketing, ha spiegato:

Le opere d’arte NFT ci consentono di portare la nostra comprensione del lusso moderno e il posizionamento unico del marchio Porsche nel mondo digitale.

È chiaro quindi il percorso che questa casa automobilistica ha deciso di intraprendere tra Web3 e Metaverso. Il Vicepresidente del Comitato Esecutivo per le Finanze dell’azienda Lutz Meschke si è detto entusiasta di questo prossimo e vicinissimo traguardo:

Ci siamo impegnati a lungo termine e il nostro team Web3 ha l’autonomia per sviluppare innovazioni anche in questa dimensione. La gestione dell’innovazione in Porsche vede anche il potenziale nell’esperienza di acquisto, nel Metaverso e nella catena di fornitura. Vengono presi in considerazione anche i problemi relativi ai veicoli e alla sostenibilità.

Una strada in divenire quella di Porsche nel mondo degli NFT. Questa notizia sta facendo bene al settore, sempre più attenzionato da realtà importanti e di spicco come questa. Esistono tanti exchange che offrono la possibilità di investire in Token Non Fungibili. Uno di questi è BitMEX. Puoi entrare nel suo ecosistema all’avanguardia e sicuro aprendo un conto gratuito.

