Il bus Portofino-Santa Margherita è contactless

Prende il via oggi, in una delle mete turistiche italiane per eccellenza, la seconda fase della sperimentazione Instant Lane Access: è quella che porta i pagamenti contactless sui mezzi del trasporto pubblico che mettono in comunicazione Portofino e Santa Margherita Ligure attraverso la linea bus 782. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione siglata tra Visa e AMT.

Visa porta i pagamenti contactless sui bus di Portofino

I viaggiatori sono ora in grado di acquistare e obliterare il biglietto in forma digitale, semplicemente avvicinando la loro carta o un dispositivo abilitato allo smart totem e al validatore.

Il sistema applica in automatico la tariffa migliore e più vantaggiosa in base al percorso effettuato. C’è anche la possibilità di effettuare acquisti multipli per un massimo di quattro persone. La sperimentazione segue quella messa in campo a fine febbraio a Genova. Queste le parole di Stefano Stoppani, Country Manager di Visa in Italia.

Siamo lieti di inaugurare oggi il lancio del primo servizio di pagamento e di accesso ai mezzi di trasporto pubblico in modalità contactless in due delle più importanti località turistiche italiane, quali sono Portofino e Santa Margherita Ligure. Oltre ai benefici tradizionalmente riconosciuti dai consumatori, l’esperienza “senza contatto” contribuisce a rassicurare gli utenti e offre un’esperienza più semplice e immediata per visitatori e turisti, superando barriere come quelle linguistiche o di cambio valuta, abilitando l’acquisto e l’accesso immediato ai titoli di viaggio e ai servizi di trasporto pubblico e contribuendo allo stesso tempo a un’evoluzione del territorio più rispettosa dell’ambiente.

Alla base del sistema c’è l’infrastruttura tecnologica nata dalla collaborazione tra Visa, Conduent Transportation, Cybersource ed Elavon, in conformità agli standard più elevati per quanto riguarda privacy e sicurezza.

Al fine di incentivarne l’utilizzo è stata introdotta la promozione che aumenta da 75 a 85 minuti il periodo di validità del biglietto da 3 euro per la linea 782.