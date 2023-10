Con POS Easy Axerve ti rimborsa le commissioni sotto i 10€

Per la tua attività e i pagamenti dei tuoi clienti scegli oggi stesso POS Easy. Grazie a questa soluzione, proposta da Axerve, ottieni il rimborso delle commissioni relative alle transazioni per gli importi inferiori di 10 euro. Richiedi subito il servizio! Tanti vantaggi ti stanno aspettando, ma hai tempo solo fino al 30 ottobre prima che la promozione termini. Pagamenti sicuri e convenzionati, senza problemi.

Con questa offerta a commissioni ottieni commissioni fisse all’1%, mentre per acquisti inferiori a 10 euro ti vengono rimborsate. Ottima occasione anche in merito al canone mensile che resta a zero euro al mese. Acquista il terminale a soli 100 euro, Iva Esclusa, e ottieni questo servizio senza ulteriori costi aggiuntivi se non commissioni fisse all’1%. Cosa stai aspettando? Si tratta di un’occasione imperdibile che non puoi lasciarti scappare.

Perché scegliere POS Easy Axerve

Scegliere POS Easy di Axerve è furbo ed economico. Questa soluzione ti assicura un ottimo risparmio e un servizio sempre perfetto ai tuoi clienti che voglio pagare con carta, wallet e digitale. Con un solo dispositivo hai tanti vantaggi. Scegli di accreditare su qualsiasi conto corrente. La SIM 4G ha incluso il traffico dati. Inoltre puoi fare affidamento a un pool di esperti per fornirti assistenza tecnica 7 giorni su 7. Non sei mai lasciato solo.

Con Axerve non hai vincoli di permanenza. Puoi scegliere di rimanere il tempo che vuoi. Grazie a questa soluzione non hai costi di canone, ma solo l’1% fisso di commissioni su tutte le transazioni. E se attivi l’offerta prima del 30 ottobre hai anche il rimborso delle commissioni sulle transazioni con importo inferiore ai 10 euro. Niente male vero? Rendi la tua attività completa, con un servizio perfetto per i tuoi clienti che amano pagare in digitale.

