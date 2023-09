POS Easy: il POS di Axerve senza costi fissi

Accettare pagamenti elettronici è diventato essenziale per qualsiasi attività commerciale. Grazie a POS Easy di Axerve è possibile farlo in modo semplice ed economico senza doversi preoccupare di costi fissi.

Con l’1% di commissioni e nessun canone annuale, POS Easy di Axerve è un’opzione vantaggiosa per le piccole e medie imprese che desiderano migliorare l’esperienza dei loro clienti e semplificare la gestione delle finanze.

L’offerta di POS Easy non prevede alcun canone fisso, ma solo una commissione dell’1% sulle transazioni. Non sarà necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato, le transazioni verranno accreditati sul proprio conto corrente o sulla propria carta-conto.

Terminale Android PAX A910

Il Terminale POS Android PAX A910 è un dispositivo con connettività Wifi e 4G (SIM inclusa) che assicura una connessione affidabile ovunque ci si trovi. La SIM si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura della zona in cui ci si trova, non ci sono costi di chiamata e il traffico dati è compreso nell’offerta. Il terminale supporta anche la stampa dello scontrino e funziona con il sistema operativo Android, rendendo l’esperienza intuitiva e familiare per gli utenti.

Il terminale Android PAX A910 è in vendita al costo di €100, ed è prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 €.

Axerve myStore

Axerve mette a disposizione anche una piattaforma “Axerve myStore” che offre una dashboard intuitiva dalla quale sarà possibile tenere tutto sotto controllo. Questa dashboard fornisce aggiornamenti in tempo reale su tutti i pagamenti incassati tramite POS Easy offrendo un modo semplice e conveniente per monitorare le transazioni e avere una panoramica completa delle entrate della propria attività.

POS Easy di Axerve si richiede direttamente online attraverso una semplice procedura. Una volta che la richiesta è stata compilata e approvata, si riceverà il terminale POS direttamente all’ indirizzo fornito in fase di registrazione. Il POS sarà pronto per essere utilizzato immediatamente, consentendo di accettare pagamenti elettronici in modo pratico e semplice ovunque ci si trovi.

