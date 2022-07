POS Easy: sconto del 70% e commissioni all'1,4%

I pagamenti digitali sono ormai una consuetudine e, per commercianti ed esercenti, è importante avere a disposizione gli strumenti giusti per tali transazioni.

In molti casi infatti, la transazione da pagamenti cash a carte e soluzioni simili non è del tutto indolore. I lettori POS, soprattutto nel contesto italiano, sono preda di lungaggini burocratiche che allungano notevolmente le tempistiche.

Questi dispositivi poi, hanno sia un prezzo in fase di acquisto che canoni da non sottovalutare: si tratta di costi, sia una tantum che periodici, che vanno ad appesantire il bilancio dell’esercizio commerciale. L’assistenza, spesso poco curata, e ulteriori costi poco trasparenti, rendono la scelta di un POS ancora più complicata.

In questo contesto così complicato, POS Easy è una delle migliori soluzioni possibili, in virtù soprattutto dell’ attuale sconto del 70% al momento dell’acquisto.

Con POS Easy zero canone mensile

Easy POS si presenta al commerciante come un lettore compatto, di un peso complessivo pari a 410 grammi e dimensioni contenute (7,5 x 8,5 x 6,2 centimetri).

Viste le dimensioni e la capacità di emettere sul momento scontrini cartacei, è ideale nel contesto di bar o ristoranti per il pagamento al tavolo, pur adattandosi a pressoché qualunque contesto commerciale.

In tal senso, la connettività tramite Wi-Fi o 4G libera ulteriormente i commessi/camerieri per quanto riguarda la libertà di movimento all’interno dell’attività commerciale.

Il lettore è dotato di un sistema operativo specifico, basato su Android. Attraverso l’interfaccia, è possibile accedere all’apposita dashboard per tenere sotto controllo lo storico delle transazioni in maniera semplice e intuitiva.

Per quanto concerne l’assistenza, questo dispositivo può contare su un team di esperti, disponibile via live chat, dal lunedì al venerdì con orari che vanno dalle 9:00 alle 18:00.

Lato costi poi, POS Easy non ha un canone mensile, ma solo l’1,4% di commissioni su ogni transazione effettuata. Come già detto in precedenza, grazie al 70% di sconto sull’acquisto, è possibile ottenere il lettore POS spendendo appena 50 euro (più IVA), rispetto ai 140 del prezzo di listino.

