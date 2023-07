POS Easy: una soluzione per ogni tipo di business

POS Easy è una soluzione completa e conveniente per la gestione dei pagamenti con carte di credito o bancomat. Con la possibilità di accreditare i pagamenti sul conto corrente dell’azienda, la SIM 4G con traffico dati incluso e l’assistenza tecnica disponibile 7 giorni su 7, POS Easy semplifica la gestione delle attività commerciali in modo pratico ed efficace. E con nessun vincolo di permanenza, è una scelta perfetta per chi cerca flessibilità e libertà nella gestione del proprio business.

Una delle caratteristiche principali di POS Easy è la possibilità di accreditare i pagamenti direttamente sul conto corrente dell’azienda, senza la necessità di aprire un conto separato presso una banca specifica. Questo permette di avere un maggiore controllo sui flussi di cassa, e di semplificare la contabilità dell’azienda.

Inoltre, POS Easy è dotato di una SIM 4G con traffico dati incluso, che permette di utilizzare il dispositivo ovunque ci sia copertura di rete. Questo significa che è possibile accettare pagamenti anche quando si è fuori dal negozio o in movimento, senza dover dipendere da una connessione internet stabile. È una caratteristica molto apprezzata soprattutto da chi ha un’attività itinerante o partecipa a fiere ed eventi.

POS Easy è disponibile con una soluzione a commissioni, che non prevede alcun canone, solo l’1% commissioni sulle transazioni ed il terminale in vendita al costo di €100.

Oppure con una soluzione a canone mensile, che prevede un canone fisso tra i 17€ e i 22€, zero commissioni sulle transazioni e il terminale in comodato d’uso gratuito.

(Nello specifico 17€ + IVA se con il POS si incassano fino a 10.000 euro all’anno. 22€ + IVA se con il POS si incassano fino a 30.000 euro all’anno. Oltre i 30.000 € di transato viene aggiunto un costo di commissione dell’1% + IVA per l’importo eccedente la soglia dei 30.000€.)

L’offerta di POS Easy non prevede vincoli, si può scegliere di utilizzare il dispositivo per il tempo desiderato, senza dover pagare penali o costi aggiuntivi per la rescissione anticipata del contratto.

