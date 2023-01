POS Nexi, dispositivi per tutte le esigenze

I POS Nexi sono dispositivi pensati per andare incontro a tutte le esigenze degli esercenti, delle aziende e dei liberi professionisti.

Questi dispositivi sono stati concepiti per rendere più agevoli i pagamenti elettronici, che avvengono ovviamente in modo sicuro e affidabile.

Il cliente può optare liberamente per la soluzione a canone zero oppure per quella a canone mensile, che consente l’accesso al Bonus Fiscale sull’importo delle commissioni.

Al di là dei dispositivi, la società mette a disposizione il servizio Pay-by-Link, il quale consente di poter inoltrare la richiesta di pagamenti tramite un link via SMS, email o social network.

Tutto questo è stato pensato per rendere più semplice accettare pagamenti sia per quelli a distanza che per le consegne a domicilio.

C’è anche la possibilità di avvitare la promo Micropagamenti, ottenendo in questo modo un rimborso delle commissioni sui pagamenti fino a 10 euro che avvengono attraverso i dispositivi.

Tale rimborso è a cadenza semestrale, esattamente nei mesi di giugno e dicembre.

Le vari soluzioni POS Nexi

Entrando in questa pagina, è presente la panoramica completa dei POS Nexi. Chi deciderà di optare per la soluzione a canone zero, può scegliere tra:

SmartPOS Mini : è la soluzione più smart che ha un costo di attivazione in offerta a 129 euro. Viene applicata sui pagamenti PagoBancomat e carte europee una commissione unica pari al 1,89%. Il dispositivo si connette a Internet tramite Wi-Fi o connessione dati in 4G.

: è la soluzione più smart che ha un costo di attivazione in offerta a 129 euro. Viene applicata sui pagamenti PagoBancomat e carte europee una commissione unica pari al 1,89%. Il dispositivo si connette a Internet tramite Wi-Fi o connessione dati in 4G. Mobile POS: piccolo e leggero, anche con questa soluzione la commissione unica ammonta al 1,89%. A differenza del dispositivo precedente, va collegato allo smartphone via Bluetooth per accettare i pagamenti. Il costo di attivazione, sempre in promozione, è di 15 euro.

Invece, chi decide per la soluzione canone mensile, deve scegliere tra:

SmartPOS Cassa : il canone mensile è di 54 euro. Sulle commissioni viene applicato un credito d’imposta pari al 30%. Il costo dell’installazione una tantum è di 109 euro. La percentuale di commissione sulle carte europee e quelle di credito è pari al 0,79%.

: il canone mensile è di 54 euro. Sulle commissioni viene applicato un credito d’imposta pari al 30%. Il costo dell’installazione una tantum è di 109 euro. La percentuale di commissione sulle carte europee e quelle di credito è pari al 0,79%. SmartPOS: con questa soluzione, il canone mensile è di 24 euro. Credito d’imposta e percentuale commissioni sono uguali al dispositivo precedente. Invece, il costo di installazione una tantum è di 79 euro.

