POS obbligatorio e sanzioni: ecco quanto c'è da pagare

Dal 30 giugno scorso, l’Italia ha dato una “svolta” al pagamento cashless, introducendo l’obbligo di accettare pagamento con POS come previsto dal Decreto PNRR. Questa misura è scattata per tutti i commercianti, dagli esercenti agli artigiani, strutture ricettive e liberi professionisti, ad eccezione di alcune categorie. Chi non rispetta le regole o rifiuta il pagamento elettronico, sarà soggetto a una sanzione. Approfondiamo nel dettaglio costi, eccezioni, spese e tutto quanto c’è da sapere sul POS obbligatorio nel 2022.

POS obbligatorio, quali categorie include e quali eccezioni

Come impone la misura, alcune categorie di esercenti sono soggette all’obbligo, mentre altre no. Chi, da giugno, non può più rifiutare pagamenti con POS sono i commercianti sia piccoli che grandi (tra cui anche i venditori ambulanti) e la categoria degli artigiani, in cui rientrano anche falegnami, fabbri e professioni legate alla manualità, così come i bar, i pub, ristoranti, pizzerie e locali in generale. Soggetti all’obbligo anche i professionisti che esercitano attività in proprio, come notai, avvocati, elettricisti, medici privati, attività ricettive (hotel, agriturismi, ostelli e B&B) e tassisti.

Tra gli esenti all’obbligo, invece, troviamo due categorie: i tabaccai (quando si tratta di vendita di generi di monopolio, valori postali e bollati) e i benzinai, che godono già di un alto livello di tracciabilità dei pagamenti. Altri professionisti che non sono obbligati a utilizzare il POS sono i professionisti degli studi associati non a diretto contatto con la clientela, poiché fatturano solamente al titolare d’impresa. Ciò non esclude comunque che tutte queste categorie possano venire incluse in un prossimo futuro.

Sanzioni del POS obbligatorio: quanto paga chi si rifiuta

Secondo due note emesse dalla Guardia di Finanza, chi si rifiuta di accettare pagamenti con POS si troverà a dover pagare due volte: 30 euro in misura fissa e il 4% del valore della transazione negata. L’accertamento delle autorità – e dunque la conseguente emissione della transazione – può avvenire soltanto a seguito di una denuncia e si applica quando viene espressamente negato il pagamento elettronico. Se il cliente non lo richiede, anche in caso l’esercente non abbia il POS, la multa non può essere inflitta.

E se il POS non funziona per mancanza di linea o malfunzionamenti di qualsiasi genere? Anche in questo caso, non è prevista alcuna sanzione. Nel caso in cui le autorità dovessero venire ugualmente allertate dal cliente, sarà loro compito accertarsi dell’autenticità del disservizio. Inoltre, queste sanzioni si applicano al solo POS: l’esercente può rifiutarsi di accettare altre tipologie di pagamento non tracciabile, come i bonifici.

Il miglior POS smart senza canone fisso

L’obbligo di pagamento elettronico non è stato accolto favorevolmente da tutti gli esercenti, principalmente per motivi legati ai costi di mantenimento e di commissione. Una soluzione eccellente per chi vuole risparmiare e avere al tempo stesso un terminale smart e portatile è SumUP: oltre al costo dell’acquisto del lettore (pari a 39,99 euro una tantum), dovrai pagare solamente una commissione pari all’1,95% per transazione. Senza alcun costo extra di gestione e assistenza, senza vincoli di contratto né canone mensile.

Inoltre, con SumUp puoi aderire al bonus fiscale, in quanto prestatore di un servizio di pagamento. Il decreto fiscale ti permette di ricevere un Credito d’Imposta pari al 30% sulle commissioni: un’agevolazione che si applica a tutte le attività (inclusi liberi professionisti e artigiani) che nell’anno precedente non abbiano ricevuto ricavi superiori ai 400 mila euro. Un ottimo incentivo, dunque, soprattutto per le piccole realtà.

Il POS di SumUp è pensato per funzionare in mobilità grazie alle dimensioni tascabili, scocca senza fili e batteria a lunga durata che può sostenere fino a 500 pagamenti. Si collega attraverso una connessione Bluetooth sia allo smartphone che al tablet. Tutti i metodi di pagamento sono accettati: contactless, Chip&Pin, Google Pay e Apple Pay. Inoltre, non è necessario aprire un nuovo conto per usufruire dei suoi servizi. Basterà infatti inserire delle coordinate bancarie già esistenti per ricevere gli accrediti.

Ordinare il POS di SumUp è semplicissimo: basterà collegarsi a questo link e cliccare sul bottone blu “Ordina ora”. Segui le istruzioni riportare a schermo e il terminale verrà inviato direttamente a casa tua, pronto all’uso e senza lunghe burocrazie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.