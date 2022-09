POS semplice, economico e senza banca: la miglior soluzione è SumUp

Negli ultimi anni, i POS sono diventati molto popolari tra i commercianti e i liberi professionisti. Questo dispositivo consente in modo rapido e sicuro le transazioni con carta. La loro capillare diffusione ha portato alla nascita e allo sviluppo dei POS senza banca.

Si tratta di lettori di carte più semplici in termini di funzionalità, ma protetti dagli stessi elevati standard di sicurezza dei POS tradizionali. Tra le migliori soluzioni c’è il POS SumUp.

POS senza banca SumUp: i vantaggi

SumUp offre semplici lettori POS che accettano le carte di tutti i principali circuiti nazionali e internazionali, nonché soluzioni di pagamento non bancarie, tra cui Google Pay e Apple Pay.

Queste tecnologie POS mobili sono all’avanguardia e possono essere utilizzate anche dalle persone meno esperte. Ad esempio, il lettore di carte Air funziona con un’applicazione scaricata su uno smartphone o un tablet.

Il Bluetooth e la connettività Internet (tramite connessione mobile o Wi-Fi) consentono di effettuare pagamenti in pochi clic e possono accettare carte con Chip & Pin o contactless.

Costi fissi contro costi per transazione

SumUp utilizza una commissione di transazione fissa dell’1,95%, che viene applicata a tutti i circuiti, carte e importi. I lettori vengono acquistati e non noleggiati, quindi non c’è un canone mensile. Inoltre, non trattandosi di un POS bancario, non è necessario aprire un conto dedicato.

In questo modo, i liberi professionisti possono depositare i fondi ricevuti dai pagamenti con carta direttamente sul loro conto corrente.

I costi fissi del noleggio di un terminale POS tradizionale sono obbligatori per gli esercenti, perché devono mettere in conto costi ricorrenti, che vanno dalle commissioni al prezzo di attivazione e terminazione, oltre alle commissioni per ogni transazione.

Accedendo a questa pagina, è possibile acquistare un POS SumUp senza banca cliccando su Inizia ora e scegliendo tra le due soluzioni presenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.