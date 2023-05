POS senza canone e commissioni all'1%: ecco l'offerta di Axerve

Axerve è sempre di più un riferimento con le sue offerte per gli esercenti alla ricerca di un nuovo POS. L’azienda oggi mette a disposizione dei nuovi clienti il piano POS Easy a commissioni che rappresenta la scelta giusta per accedere ad un POS senza canone e con commissioni ridotte all’1% del transato. Con questa soluzione, quindi, sia chi accetta molti pagamenti con POS che chi registra poche transazioni potranno ottenere un vantaggio notevole. Per richiedere l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Axerve.

POS Easy a commissioni: zero costi fissi e commissioni all’1% con l’offerta di Axerve

La proposta di Axerve è una delle soluzioni più interessanti sul mercato e potrebbe rappresentare la scelta giusta per una lunga serie di esercenti. Scegliendo POS Easy a commissioni, infatti, si può accedere a:

un terminale Android PAX A910 dal costo di 100 euro + IVA una tantum ; il POS supporta connettività Wi-Fi e 4G (con SIM inclusa) e può stampare lo scontrino

dal costo di ; il POS supporta connettività (con SIM inclusa) e può un servizio di POS con c anone zero a tempo indeterminato e senza dover rispettare alcun requisito

a tempo indeterminato e senza dover rispettare alcun requisito commissioni dell’1% su tutte le transazioni

su tutte le transazioni accesso alla dashboard Axerve myStore per tenere sotto controllo le transazioni eseguite e l’andamento dei pagamenti

per tenere sotto controllo le transazioni eseguite e l’andamento dei pagamenti servizio di assistenza in tempo reale attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18

L’offerta POS Easy a commissioni di Axerve rappresenta la scelta giusta per poter accedere ad un’offerta davvero completa e vantaggiosa. Gli esercenti alla ricerca di un nuovo POS hanno la possibilità di azzerare i costi fissi e di ridurre in modo significativo la commissione applicata alle transazioni via POS, senza dover soddisfare particolari requisiti. L’offerta proposta da Axerve può essere attivata con pochi clic direttamente online, tramite il sito ufficiale accessibile qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.