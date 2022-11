POS senza Partita Iva, ecco quale

Ci sono attività in cui si può ottenere un POS senza Partita IVA? Certo, però soltanto in determinati casi. È una soluzione conveniente, visto che tantissime persone prediligono il pagamento elettronico a quello in contanti.

In questo caso, la soluzione POS migliore è SumUp Solo. Ma andiamo con ordine, spiegando prima che può richiederlo nonostante non abbia una Partita IVA.

Chi può richiedere un POS senza Partita IVA?

A richiedere un POS senza Partita IVA possono essere coloro che offrono prestazioni occasionali e i Bed & Breakfast occasionali.

Infatti, secondo la Legge anche chi non ha una Partita Iva può accedere ai servizi Pos per accettare i pagamenti elettronici dai clienti. Ma in quali casi è possibile avere un Pos senza la Partita Iva? I casi sono principalmente due:

L’apertura della Partita IVA è obbligatoria per svolgere un’attività a carattere abituale, a prescindere dall’importo guadagnato.

Per quanto riguarda i B&B occasionali, sono esentati quando la prestazione del loro servizio è saltuaria e in assenza di mezzi organizzati.

Quindi, è importante offrire agli ospiti che ne fanno richiesta la possibilità di pagare con carta di credito o debito tramite un POS.

Stesso discorso vale per i lavoratori autonomi occasionali, ossia di coloro che offrono prestazioni professionali prive di vincolo di subordinazione.

SumUp Solo, la soluzione ideale in questi casi

SumUp Solo è la soluzione ideale per i pagamenti in mobilità a favore di lavoratori autonomi e B&B privi di Partita IVA.

Questo lettore di carte di credito o debito è facile da usare, flessibile e offre la massima libertà. Non è previsto un canone fisso e all’interno è presente una SIM dati per i pagamenti in mobilità.

La commissione di transazione ammonta all’1,95% sul totale incassato. Per acquistare il POS SumUp Solo, basta accedere a questa pagina e cliccare su “Acquista ora”.

