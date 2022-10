POS Smart in OFFERTA a 159 euro: tutti i vantaggi

myPOS Carbon è un registratore di cassa intelligente, affidabile e durevole, con registratore di cassa basato su cloud, connessione WiFi e 3G/4G, trasferimento dati e Bluetooth.

Dal design ergonomico, il dispositivo viene fornito con un anno di garanzia e nessun canone, ed è disponibile fino alla fine di ottobre a 159 euro invece di 199 euro.

myPOS Carbon: le caratteristiche del POS

myPOS Carbon fa parte della categoria dei terminali POS smart che attira immediatamente l’attenzione per il suo design robusto.

È certificato IP54 e ATEX, resistente alla polvere, all’acqua e agli urti, esegue Android 9.0 ed è dotato di un processore quad-core da 1,4 GHz. Inoltre è abbinata una stampante termica a elevata velocità.

L’uso di questo modello è abilitato per il banking online, da sfruttare tramite un conto myPOS. Consente di inviare bonifici, richieste di pagamento e di gestire carte aziendali.

È adatto ad alcune categorie di professionisti, come tassisti, corrieri e distributori di benzina, ma è anche parecchio utile per le piccole e medie imprese, soprattutto per quelle che necessitano di stampare ricevute fisiche, come ristoranti e saloni di bellezza.

Condizioni economiche e costi

Per l’uso di questo POS non è previsto un canone mensile, ma soltanto una commissione percentuale fissa (1,20% + 5 centesimi) per ogni transazione. Non ci sono vincoli contrattuali, la garanzia per un anno è gratuita e, in caso di insoddisfazione, è previsto un rimborso dopo 30 giorni.

Nel pacchetto sono compresi anche servizi aggiuntivi, le quali sono:

ottimizzazione del reddito;

transazioni effettuate in totale sicurezza;

accesso ai servizi bancari online;

integrazione dei servizi esistenti con l’app gratuita myPOS Cash Register;

ottenimento di un registratore di cassa basato su cloud;

richiesta di una detrazione fiscale del 30% sulle commissioni.

L’acquisto di questo terminale myPOS può essere fatto cliccando a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.