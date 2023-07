POS Solo SumUp, il dispositivo mobile senza canone

Approfitta di tutte le funzionalità smart del POS Solo e accedi ai tuoi fondi più velocemente con il conto aziendale gratuito. Acquista oggi stesso il lettore di carte Solo oppure dai un’occhiata ad altri prodotti che potrebbero rivelarsi più adatti alla tua attività.

Il Pos SumUp Solo può essere tuo a 139 euro con stampante. In questo modo potrai godere di tutti i vantaggi del nuovo lettore di carte Solo con touchscreen sottile e la funzione di mancia intuitiva. Inoltre, puoi utilizzare la stampante per caricarlo e stampare le ricevute. Se la stampante non è un oggetto che ti interessa, puoi procedere con l’acquisto del solo POS al costo di 79 euro.

Ma quali sono i veri vantaggi di SumUP? Non c’è alcuna commissione aggiuntiva o canone minimo mensile: verserai solo una piccola commissione sulle transazioni dell’1,95% ogni volta che utilizzerai il tuo dispositivo. In più, SumUp accetta tutti i principali metodi di pagamento, da Chip & Pin e contactless, a Google Pay e Apple Pay; e per essere sempre connesso puoi collegarti al Wi-Fi oppure utilizzare i dati illimitati gratuiti per scaricare gli aggiornamenti software automatici ed essere sempre pronto ad accettare pagamenti.

Con SumUp puoi finalmente stare tranquillo perché non ci sono costi nascosti o canoni mensili. Paghi solo per quello che usi.

Grazie ai dispositivi intuitivi pensati per te non dovrai limitarti ad accettare i pagamenti. Potrai infatti visualizzare anche lo storico delle transazioni, emettere rimborsi e gestire le opzioni della mancia direttamente dal tuo dispositivo.

Se deciderai di acquistare il POS Solo con stampante potrai utilizzare quest ultima come base di ricarica quando il tuo Solo sta per scaricarsi. Sia il lettore che la stampante sono pronti all’uso grazie alla ricarica due volte più rapida e alla distribuzione ottimale dell’energia.

