Possibile azzeramento commissioni POS: quale terminale conviene?

Dopo aver fallito con la cancellazione dell’obbligo POS per i pagamenti sotto i 60 euro, il Governo Meloni sta cercando di accelerare per l’azzeramento commissioni POS.

In base a quanto previsto nell’art. 1 commi 386 e 387 della Legge di Bilancio, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Manovra dovrà essere adottato da parte del ministro dell’Economia un decreto.

Tale decreto è volta all’istituzione di un tavolo permanente tra le categorie che sono interessate alle transazioni tramite carte di credito e debito.

Con questo tavolo si intende valutare diverse soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni tramite POS fino a 30 euro a carico degli esercenti, liberi professionisti e imprese con ricavi pari e inferiori a 400.000 euro.

Possibile azzeramento commissioni POS

Se la trattativa dovesse fallire, a partire da aprile 2022 scatta il contributo straordinario da parte dei prestatori dei servizi di pagamento e dei vari circuiti pari al 50% degli utili che derivano dalle commissioni e da altri proventi per transazioni inferiori a 30 euro.

Questo contributo potrebbe rilevarsi come un fondo taglia-costi per esercenti, imprese e liberi professionisti.

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia, ha avviato in dialogo con i vari operatori per l’azzeramento commissioni POS sui pagamenti inferiori a 10 euro e con riduzione flessibile per quelli sotto i 30 euro.

Siamo, comunque, nel campo delle ipotesi, perché molto potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Nell’attesa, meglio avvalersi di un terminale a canone zero e percentuale di commissioni molto bassa.

Stiamo parlando del POS Easy a commissioni di Axerve, da richiedere in questa pagina. La percentuale di commissione è del 1% su tutte le transazioni, senza costi aggiuntivi.

Il dispositivo, che costa 100 euro + IVA, è uno Smart POS Android dalle dimensioni 17,5 x 8,2 x 6,2 cm, con connettività Wi-Fi + 4G (SIM inclusa) e stampa dello scontrino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.