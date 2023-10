Potenzia il tuo customer service registradoti a Tidio GRATIS

Tidio è una piattaforma online che unisce l’intelligenza artificiale e il supporto umano per offrire un customer service eccellente. Da una parte aiuta a risolvere fino al 70% dei problemi con l’intelligenza artificiale conversazionale, dall’altra fornisce un servizio di assistenza pratico i servizi di help desk e live chat. Scegliendo Tidio, puoi potenziare da subito il tuo customer service: tutto quello che devi fare è registrare un nuovo account gratuito su questa pagina.

Tidio porta il tuo customer service ad un livello superiore

Grazie alla piattaforma Tidio riuscirai a rispondere alle richieste dei tuoi clienti con un AI conversazionale che sembra umana. L’assistente virtuale si chiama Lyrio ed è in grado di risolvere il 70% delle domande degli utenti attraverso conversazioni naturali. Sfruttando l’efficacia di Lyrio, potrai dirottare il tuo personale sulla risoluzione di problemi più complessi.

Un ulteriore punto di forza è costituito dal servizio di live chat, che consente di coinvolgere i visitatori del tuo sito in maniera naturale. In più, sempre grazie a Tidio, potrai offrire loro sconti personalizzati in base a quella che è stata la loro attività sul portale web, così da trasformarli in clienti fidelizzati.

Avrai la possibilità di usare oltre 35 modelli di chatbot predefiniti, che ti aiuteranno a generare più contatti e ridurre contemporaneamente l’abbandono del sito. Potrai inoltre impostare dei saluti personalizzati per chi visita per la prima volta il sito, così come per quelli che vi ritornano.

Cogli al volo l’opportunità di registrare un account gratuito su Tidio per sfruttare le enormi potenzialità di questa piattaforma online, così da portare il tuo servizio di assistenza clienti ad un livello superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.