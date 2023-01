Preleva gratis in tutto il mondo con questa carta a canone zero

Prelevare contante all’estero non è complicato. Quasi in ogni Paese è possibile trovare ATM pronti a fornirci banconote nella valuta locale. Tuttavia, questa operazione potrebbe costare caro a causa delle commissioni elevate applicate a seconda dell’istituto bancario. Prelevare gratuitamente è possibile? Con Carta YOU sì: la recentissima Mastercard Gold di Advanzia Bank può beneficiare di canone e commissioni completamente azzerate, anche per il prelievo di denaro in oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo. Comodo per chi è sempre in viaggio.

Zero commissioni = risparmio assicurato

Uno dei punti chiave di Carta YOU è l’offerta gratuita della carta di credito. Non è, infatti, prevista alcuna tassa annuale. Non sono previste nemmeno commissioni per il prelievo di contanti, né per il cambio valuta né per il suo utilizzo all’estero. La Mastercard Gold di Advanzia Bank, infatti, è tra le carte più accettate al mondo, in più di 36 milioni di punti vendita.

Per attivare Carta YOU non è necessario cambiare banca o aprire un nuovo conto corrente e i titolari possono scegliere tra rimborso totale o flessibile. Sei libero quindi di scegliere se saldare immediatamente il pagamento o se rinviare a più tardi, con un pagamento differito senza interessi fino a 7 settimane. Inoltre, Carta YOU permette di domiciliare i pagamenti tramite addebito diretto SEPA e di trasferire denaro sul proprio conto bancario.

La carta include, in più, funzionalità di pagamento tramite dispositivi mobili ed è possibile scaricare un’apposita applicazione che permette di avere una panoramica in tempo reale delle transazioni. Completano l’offerta di Advanzia Bank l’assicurazione di viaggio completa e gratuita e le più recenti tecnologie di sicurezza di cui Carta YOU è dotata, così da garantire acquisti in tutta tranquillità. Il processo di richiesta è veloce, semplice e completamente digitale. Basta collegarsi a questo link e inserire i dati richiesti. L’emissione e la consegna a casa – entrambe gratuite – avviene tra i 10 e i 14 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.