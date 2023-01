Prelievi ATM e conti online: quale servizio scegliere?

Nonostante i pagamenti siano ormai in larga parte focalizzati sul digitale, sono in molti che preferiscono avere in tasca un po’ di denaro.

Sebbene i conti, soprattutto online, siano molto comodi, può sempre utile avere un po’ di cash a disposizione o anche solo la percezione di poterne avere facilmente in caso di necessità.

Di fatto, per molti utenti il rapporto tra prelievi ATM e conti online è una fase cruciale per prediligere un servizio rispetto a un altro. Piattaforme come Banca Sella, in questo contesto, offrono condizioni favorevoli che non sono così scontate.

Alcuni servizi applicano limiti consistenti al numero di prelievi o alla quantità di denaro ottenibile tramite questo meccanismo. Altri, molto più semplicemente, applicano commissioni che rendono inavvicinabile il bancomat.

Prelievi ATM e conti online? Tra limiti e commissioni salate: ecco qual è la scelta migliore

Perché Banca Sella riesce a distinguersi dall’ampia concorrenza in questo contesto?

Già con il conto Start, ovvero quello base, è possibile effettuare prelievi gratis da ATM Banca Sella e fino a 4 mensili da un’altra banca (in zona Euro). Non solo: adottando altre soluzioni più avanzate poi, è possibile andare anche oltre.

Con conto Premium, per esempio, le transazioni effettuabili tramite un’altra banca salgono a 6, mentre per i titolari di conti Circle non esiste alcun limite di sorta. Di fatto, per chi ha necessità di frequenti prelievi ATM dal conto online, si tratta della soluzione ideale.

I vantaggi legati a Banca Sella, come appare logico, non si fermano a questo contesto. Gli strumenti di monitoraggio delle spese, così come i salvadanai virtuali, sono soluzioni molto apprezzabili visti i tempi di crisi. L’aggregatore di conti poi, permette di gestire con una singola applicazione anche i conti di altre banche.

Quanto costano i conti online di Banca Sella?

Conto Start è disponibile per soli 1,5 euro al mese con la possibilità di ottenere lo stesso a titolo gratuito per i primi 3 mesi di utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.