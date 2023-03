Prelievi da ATM: quale conto online offre condizioni migliori?

Nonostante la graduale digitalizzazione del denaro e la diffusione dei conti online, la necessità di effettuare prelievi da ATM è molto sentita dai consumatori. Avere qualcosa in tasca, soprattutto per piccole spese, offre una certa sicurezza.

Se questa viene percepita come una necessità, va fatta però attenzione a come si comporta la propria carta e conto online a tal proposito. In questo settore esistono infatti molte piattaforme che non offrono condizioni particolarmente favorevoli.

Si parla di costi fissi e persino di piccole percentuali sui prelievi: per chi effettua più operazioni mensili, tutto ciò può non essere molto conveniente. Esiste dunque un conto digitale che permette di prelevare denaro da ATM con una certa libertà d’azione?

Banca Sella e la combinazione carta/conto online che offre, rappresentano una delle migliori scelte per questa necessità.

Una carta di debito ideale per chi effettua spesso Prelievi da ATM

Già con il Conto Start, ovvero quello base, Banca Sella propone condizioni interessanti nell’ottica dei prelievi da ATM.

Si parla di prelievi illimitati e gratuiti presso qualunque ATM di Banca Sella e di 4 mensili gratuiti presso altre banche. Questo numero sale a 6 con il piano successivo, ovvero Conto Premium.

Con Conto Circle, il più avanzato, è possibile eliminare questo tipo di limite: di fatto, è possibile effettuare prelievi da qualunque ATM in aera Euro senza alcun tipo di costo e limite.

Ovviamente, i vantaggi legati ai conti online di Banca Sella non si limitano a questo contesto.

La possibilità di effettuare bonifici online gratuiti in Italia e Paesi SEE, oltre alla carta di debito gratuita (se richiesta al momento dell’apertura del conto), rappresentano altri motivi per scegliere questa piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.