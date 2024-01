Premiati con 100€ di sconto: scopri la nuova promo di Carta di Credito PAYBACK American Express

Carta di Credito PAYBACK American Express combina i benefici del programma fedeltà PAYBACK con la rinomata sicurezza e i servizi di American Express, offrendo un’esperienza di acquisto ottimizzata.

Questa carta è disponibile senza quota annuale e offre un’opzione rateale con un TAN del 12% e un TAEG del 14,31% offrendo flessibilità nella gestione delle spese.

Un ulteriore vantaggio è la promozione speciale in corso: i nuovi titolari che spendono almeno 250€ nei primi tre mesi dall’emissione della carta riceveranno uno sconto di 100€ sul loro estratto conto. Questa offerta è valida fino al 19 febbraio 2024.

Raccolta punti e benefici extra

Un elemento distintivo della carta è la possibilità di accumulare punti PAYBACK su tutti gli acquisti, non solo quelli effettuati presso i partner del programma. Questo permette di guadagnare premi più velocemente e facilmente. Inoltre, la carta offre assicurazioni per proteggere gli acquisti e accesso a servizi esclusivi di American Express, come l’assistenza clienti disponibile 24/7 e le esperienze American Express per eventi culturali e musicali.

Requisiti per la richiesta

Per richiedere la Carta di Credito PAYBACK American Express, è necessario soddisfare alcuni criteri, tra cui essere maggiorenni, residenti in Italia, iscritti al programma PAYBACK, avere un conto corrente bancario o postale nel circuito SEPA e un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Protezioni e servizi online

La carta offre protezione d’acquisto e contro l’uso illecito in caso di furto o smarrimento. In aggiunta, i titolari possono usufruire di servizi online e mobile per una gestione semplificata delle spese, con notifiche personalizzabili sul raggiungimento di soglie di spesa.

Per conoscere l’offerta completa di Carta PAYBACK American Express clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.