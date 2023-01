Prepagata con IBAN: Tinaba è la soluzione facile ed economica

Una carta prepagata con IBAN, ma senza conto corrente, rappresenta un grande vantaggio perché offre flessibilità e possiede la medesima operabilità di un conto corrente normale. Ecco perché vengono definite carte/conto.

Una soluzione facile ed economica è Tinaba, una carta/conto capace di sostituire in toto un conto corrente, poiché consente di inviare e ricevere bonifici, prelevare denaro, effettuare versamenti e pagamenti e accreditare lo stipendio o la pensione.

La carta opera sul circuito MasterCard, è a zero spese e costi molto bassi. Essendo ricaricabile, permette di spendere non più della somma presente sul saldo, quindi il controllo sulle spese è maggiore rispetto a una carta di credito.

Tinaba, una prepagata con IBAN dagli indubbi vantaggi

Come detto poc’anzi, Tinaba è una carta prepagata con IBAN del circuito MasterCard che viene offerta da Banca Profilo.

A canone zero, viene spedita in forma gratuita direttamente a casa dopo aver completato la procedura di registrazione in questa pagina.

Per ricaricarla occorre un’altra carta di pagamento oppure effettuare un bonifico da altro conto. Non si pagano commissioni.

Collegandola a Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay e Swatch Pay, con la carta Tinaba si può:

prelevare gratuitamente 24 volte all’interno dell’UE e pagare soltanto 2 euro per tutti i prelievi successivi;

all’interno dell’UE e pagare soltanto 2 euro per tutti i prelievi successivi; prelevare minimo 25 euro al giorno e massimo 250 euro ;

al giorno e ; pagare gratuitamente da qualsiasi dispositivo POS.

Il limite di spesa mensile in Italia è di 250 euro. È presente anche la funzione cashback del 10%, che consente di avere indietro una parte del denaro speso in uno degli esercizi commerciali convenzionati.

Come tutte le altre carte di pagamento, la carta Tinaba possiede un codice PIN e il servizio 3D Secure.

Gli altri servizi disponibile con Tinaba sono i seguenti:

Servizio Crypto per la compravendita di criptovalute;

per la compravendita di criptovalute; Salvadanai per gli obiettivi di risparmio;

per gli obiettivi di risparmio; Charity e crowdfunding per le cause importanti;

per le cause importanti; Servizio investimenti per gestire i risparmi;

per gestire i risparmi; Consulenza mutui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.