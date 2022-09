Prestiti facili e immediati: con questo servizio si può

Il mondo delle valute digitali sta registrando l’ascesa sempre più rapida di un nuovo concetto: il prestito fondi in criptovalute. Di cosa si tratta?

Un prestito in criptovaluta, noto anche come “lending”, è una forma nuova di finanziamento in cui un debitore prende in prestito valuta corrente fiat (stabelcoin) utilizzando come garanzia i propri asset cripto. Il tasso di interesse viene concordato col prestatore.

Un’altra forma di prestito di criptovalute prevede che il creditore presti la propria valuta digitale, applicando un interesse e aumentando il numero di token in suo possesso nel tempo.

I prestiti di criptovalute possono essere suddivisi in base allo scopo del prestito:

in cui le criptovalute vengono prese in prestito dai broker per il trading con leva finanziaria; social lending, un tipo di prestito interpersonale in cui il finanziatore si assume una percentuale del rischio imprenditoriale del richiedente.

Con quale broker prendere in prestito dei fondi in criptovalute? Con Nexo.

Prestito fondi con Nexo: perché conviene?

Quando si parla di Nexo, ci si riferisce a una piattaforma di prestito fondi in criptovalute tra le migliori del settore. Oltre ai prestiti con cui ottenere liquidità immediata, è possibile acquistare a scambiare valute digitali.

Inoltre, chi desidera usare le proprie criptovalute per effettuare acquisti, può richiedere la carta di credito priva di IBAN Mastercard contactless Card Nexo.

Per chi ha bisogno di un prestito, Nexo offre tutto il necessario per ottenerne uno in breve tempo. Tuttavia, sarà necessario fornire i token scambiati e depositati sulla piattaforma come garanzia e calcolare l’importo che può essere prestato, il quale può variare da 50 dollari a 2 milioni di dollari.

Non esiste quindi una valutazione del credito, ma soltanto il controvalore dei token nel portafoglio. Una volta versato, è possibile restituire il prestito in un’unica soluzione o a rate. Ovviamente, sui token non matureranno interessi attivi.

Prima di richiedere un prestito, bisogna registrarsi alla piattaforma entrando in questa pagina e cliccando in alto a destra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.