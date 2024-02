Prestito convenzionato INPS: fino a 75.000€ con condizioni agevolate, ecco come

Per ottenere un prestito personale con condizioni agevolate è possibile scegliere un prestito in convenzione INPS. Si tratta di una soluzione accessibile grazie a Supercredito che consente di ottenere fino a 75.000 euro, con tasso e rata fissa oltre che con polizza assicurativa inclusa.

Da notare, inoltre, che il rimborso del prestito può avvenire in un massimo di 10 anni, andando a ridurre al minimo la rata, per massimizzare la sostenibilità del prestito. Per ottenere un preventivo gratuito è possibile accedere al sito ufficiale di Supercredito e seguire la procedura guidata. Non ci sono vincoli e non c’è alcun obbligo di procedere con la richiesta dopo aver ottenuto il preventivo.

Prestito convenzionato INPS: la scelta conveniente per l’accesso al credito

Con un prestito convenzionato INPS come quello proposto da Supercredito è possibile accedere al credito con condizioni agevolate e, quindi, con la possibilità di sfruttare:

un tasso di interesse ridotto

la possibilità di ottenere fino a 75.000 euro

la possibilità di estendere il rimborso fino a 10 anni

Da notare che il prestito proposto include l’assicurazione oltre che tasso e importo della rata fissi. Non è richiesto alcun garante e l’intera procedura viene gestita in modo completamente digitale, già a partire dal calcolo del preventivo e dalla richiesta di prestito.

Per verificare le condizioni proposte per il prestito convenzionato INPS è possibile accedere al sito ufficiale qui di sotto e compilare il modulo. In breve tempo sarà possibile ottenere un responso in merito alla fattibilità del prestito, andando a verificare le condizioni effettive per l’accesso al credito.

Il preventivo gratuito, che può essere ottenuto rapidamente, permette di chiarire le proprie idee e di scegliere le condizioni migliori per l’accesso al credito. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.