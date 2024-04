Prestito fino a 120 mesi: una soluzione per ogni esigenza con Prexta

Prexta sta diventando, sempre di più, un punto di riferimento del mercato finanziario italiano per chi ha bisogno di un prestito personale. L’istituto, parte del Gruppo Mediolanum, mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di ottenere un prestito con un piano di rimborso fino a 120 mesi.

Da notare, inoltre, che per chi sceglie Prexta c’è sempre un’opzione “su misura”. I prestiti personali Prexta, infatti, si articolano in tre differenti proposte (piccoli importi, importi più elevati e prestito per chi ha già un debito in corso).

Per verificare le condizioni e richiedere un prestito online è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Prexta.

Prestito personale con Prexta: un’opzione per ogni esigenza

Con Prexta è possibile richiedere un prestito personale scegliendo:

Prexta One , il prestito che consente di ottenere fino a 30.000 euro

, il prestito che consente di ottenere Prexta Top , il prestito che consente di ottenere fino a 75.000 euro

, il prestito che consente di ottenere Prexta Compact, il prestito che consente di ottenere fino a 75.000 euro con il consolidamento dei debiti esistenti; si tratta della soluzione giusta per chi ha già un prestito in corso

Tutte le proposte di Prexta prevedono la possibilità di stabilire un finanziamento fino a 120 mesi, adeguando la rata e l’importo del prestito alle proprie esigenze, nel segno della massima flessibilità oltre che della totale trasparenza.

Da notare, inoltre, che tutte le proposte di Prexta sono abbinabili a una copertura assicurativa facoltativa che consente di attivare una protezione del credito. La copertura non è indispensabile per ottenere il finanziamento ma rappresenta un bonus aggiuntivo in più da non trascurare.

Per richiedere un prestito basta seguire la procedura qui di sotto. Basta avere un documento di identità e il codice fiscale per calcolare un preventivo gratuito.