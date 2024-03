Prestito Prexta: 3 opzioni tra cui scegliere (anche per chi ha già un prestito)

Prexta, istituto parte del Gruppo Mediolanum, è una delle soluzioni più conveniti a cui rivolgersi per chi è alla ricerca di un prestito personale. A disposizione degli utenti, infatti, Prexta propone 3 diverse opzioni: Prexta One, Prexta Top e Prexta Compact. Si tratta di opzioni pensate per garantire la massima flessibilità possibile, con la possibilità di estendere il piano di rimborso in un massimo di 120 rate. Per tutti i dettagli sull’offerta è possibile consultare il sito ufficiale di Prexta.

3 soluzioni per chi ha bisogno di un prestito da Prexta

Prexta propone 3 diverse opzioni per l’accesso a un prestito personale. La prima è Prexta One, pensata per garantire l’accesso rapido al credito con prestiti fino a 30.000 euro da restituire in un massimo di 120 mesi. L’importo minimo richiedibile è di 3.000 euro. C’è poi Prexta Top che, invece, si rivolge agli utenti alla ricerca di importi più consistenti (fino a 70.000 euro), sempre con la possibilità di estendere il piano di rimborso a 120 mesi.

A completare la gamma Prexta c’è la terza opzione: si tratta di Prexta Compact, riservata a chi ha già un prestito in corso. Con Compact, infatti, è possibile riunire tutti i debiti in un’unica rata, ottenendo anche liquidità extra e andando a estendere il piano di rimborso. Si tratta di un sistema ottimo per rendere più sostenibile la rata e ottenere ulteriore liquidità per la realizzazione dei propri progetti. Tutte le soluzioni possono essere abbinate a una copertura assicurativa.

Le tre proposte di Prexta sono disponibili direttamente online. Tramite il sito dell’istituto, linkato qui di sotto, è possibile scegliere la versione più adatta alle proprie necessità e calcolare un preventivo. Successivamente, è possibile completare la richiesta di prestito direttamente online, con la possibilità di ottenere la liquidazione dell’importo richiesto rapidamente.