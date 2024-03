Prestito Prexta: una proposta per ogni esigenza, con rimborso fino a 120 mesi

Richiedere un prestito personale è ora molto più semplice e conveniente: grazie a Prexta, istituto del Gruppo Banca Mediolanum, è ora possibile accedere al credito in modo flessibile, con un tasso ridotto e con una rata fissa oltre che con la possibilità di estendere il piano di rimborso, fino a un massimo di 120 rate.

L’offerta di Presta si articola in tre diverse opzioni di prestito: c’è Prexta One, per i prestiti personali fino a 30.000 euro, e c’è poi il più completo Prexta Top, che consente di ottenere fino a 75.000 euro. Da segnalare anche Prexta Compact, la soluzione per il consolidamento dei debiti che permette ottenere altra liquidità, gestendo i debiti con una rata unica.

Tutte le proposte di Prexta possono essere arricchite da una copertura assicurativa accessoria facoltativa, proposta da MetLife. Per un quadro completo sulle opzioni disponibili e per richiedere subito un prestito è possibile consultare il sito ufficiale di Prexta, tramite il link qui di sotto.

Prestito personale con Prexta: tanti vantaggi, per tutte le esigenze

Scegliere Prexta significa poter accedere a una soluzione conveniente e flessibile per un prestito personale. L’istituto, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti sia la possibilità di ottenere piccoli prestiti, in tempi rapidi, che prestiti di importo più elevato, fino a 75.000 euro. L’accesso al credito può avvenire in modo flessibile, con un finanziamento che può prevedere un piano di rimborso esteso fino a 120 mesi, in modo da ridurre al minimo la rata, rendendola sostenibile.

Da segnalare anche la possibilità di consolidamento dei debiti. In sostanza, chi ha già un prestito ne può richiedere un altro. Prexta metterà a punto un piano di rientro sostenibile, con una sola rata per consolidare tutti i debiti, garantendo anche liquidità aggiuntiva. Come detto, inoltre, su tutte le proposte, c’è sempre la possibilità di aggiungere una copertura assicurativa MetLife.

Per verificare le condizioni di prestito basta seguire il link qui di sotto.