 Prezzo stabile per due anni: l’offerta Engie valida fino al 10 settembre è un'occasione unica
Engie Punto Fisso è l’unica offerta che blocca il prezzo di luce e gas per 24 mesi. Perfetta per chi cambia casa o vuole bollette stabili. Attivala ora!
Green Risparmio energetico
Stai traslocando e devi attivare le nuove forniture di luce e gas? Oppure ogni mese ti ritrovi con bollette che cambiano continuamente e non riesci mai a fare un budget preciso? La soluzione c’è, ed è più semplice di quanto pensi: si chiama Engie Punto Fisso.

Prezzo bloccato per 24 mesi, davvero

Con questa offerta il costo della luce e del gas resta fermo per 2 anni interi. Significa che non importa cosa succede al mercato: tu pagherai sempre lo stesso prezzo, senza brutte sorprese. È come avere un contratto di affitto con la rata fissa: sai quanto spendi e puoi organizzare meglio le tue spese di casa. Perché conviene davvero:

  • Budget sotto controllo: niente più bollette ballerine, sai in anticipo quanto spenderai.

  • Trasparenza totale: tariffe chiare, senza costi nascosti che arrivano a fine mese.

  • Un partner affidabile: Engie è uno dei leader mondiali nel settore energia, solido e sicuro.

  • Più serenità: dimentichi lo stress degli aumenti improvvisi e ti concentri su ciò che conta.

La maggior parte dei fornitori blocca i prezzi solo per pochi mesi. Engie invece è l’unico che ti garantisce 24 mesi interi di prezzo fisso, dandoti due anni di tranquillità. L’offerta però è disponibile solo fino al 10 settembre: rimandare significa rischiare di perderla. Con Engie non guadagni solo stabilità economica. L’azienda investe costantemente in progetti green e soluzioni innovative per un’energia più sostenibile, così contribuisci anche a un futuro migliore. Se stai cambiando casa, basta avere a portata di mano i dati della fornitura. Se invece vuoi solo cambiare operatore, la procedura è ancora più veloce. In pochi minuti puoi attivare Engie Punto Fisso online o con l’assistenza clienti, senza interruzioni del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

Pubblicato il 7 set 2025

Roberta Bonori
Pubblicato il
7 set 2025
